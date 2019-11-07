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12強／11安只敲1分 洪總：不理想

2019-11-07 23:29聯合報 記者蘇志畬／即時報導

中華隊今晚以1：8敗給日本隊，在世界12強棒球賽預賽戰績為2勝1敗，但今晚11支安打僅敲回一分，總教練洪一中表示：「表現不理想。」接下來晉級複賽後，會針對這點進行調整。

中華隊今天安打數與日本隊相同，分數卻差很大，留下高達11個殘壘是主因，洪總表示：「投手壓制不住，安打雖然不少，但關鍵的時刻都沒辦法掌握住，反觀他們都能適時敲安，一來一往就有差。」

對於未能掌握得點圈攻勢，洪總認為名單已固定，調整有限，「還是老話一句，誰狀況好就派誰上。」洪總會再了解選手狀況，如果差在心理層面，就試著去調整，但短期賽事未能保證立刻收效。

中華隊三名投手吳昇峰、黃子鵬、林鋅杰尚未出賽，洪一中表示，到日本還有很多場比賽，會視情況讓他們上場，至於郭嚴文今天原本要出賽，但因落枕關係休兵。

世界12強棒球賽預賽，中華隊以1：8敗給日本隊。記者黃仲裕／攝影
世界12強棒球賽預賽，中華隊以1：8敗給日本隊。記者黃仲裕／攝影
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