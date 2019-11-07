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12強／對決日職菁英6連敗 中華隊等6年拚首勝

2019-11-07 11:20聯合報 記者藍宗標／台中即時報導

中華隊今晚在世界12強賽B組最後一戰對決日本，將是兩隊繼2013年經典賽八強賽後，暌違六年在一級國際賽交手，從雙方過去徵召職棒好手參賽、九次對戰紀錄看來，中華隊只打出一勝八敗，這次12強賽想要創造奇蹟，全隊必須有超水準表現才行。

國際棒球總會從1998年世界錦標賽起，正式開放職業球員參賽，中華隊首次組成「夢幻隊」是當年曼谷亞運，對抗日職球員初體驗則是1999年亞洲錦標賽，但兩隊並非純職棒陣容，仍有業餘球員在陣中。

中華隊在99年亞錦賽和日本交手兩場，分別以1：9、1：2落敗，接下來一級賽事包括2003年亞錦賽0：9、04年雅典奧運3：4、06年經典賽3：14、07年亞錦賽2：10、08年北京奧運1：6、13年經典賽3：4，這六戰對決純日職黃金陣容都輸球。

2001年世錦賽在台灣進行，被體育署列為一級賽事，中華隊發揮地主優勢，季軍戰3：0擊敗日本，成為兩隊近20年交手以來，中華隊唯一一次擊敗擁有日職球員的日軍；今年12強賽對方職業純度更高，完全是備戰明年東京奧運的陣容，中華隊想拚B組龍頭，難度恐怕不低。

中華隊總教練洪一中在99年亞錦賽就有對抗日本的紀錄，當年38歲之齡和前輩郭源治搭檔投捕，兩人加起來81歲創下國家隊空前紀錄；洪一中後來在06年經典賽、07年亞錦賽擔任教練，08年北京奧運執掌兵符，還是無法扳倒日職菁英。

六年前在東京巨蛋進行的經典賽八強賽，中華隊拚到延長10局3：4不敵日本，當年班底陳鴻文、王躍霖、林泓育、郭嚴文、林哲瑄再戰今年12強賽，王建民、彭政閔也成為教練，能否改寫歷史就看今晚。

世界棒球12強棒協

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