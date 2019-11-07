12強／台日最貴球星 坂本勇人終敲安、今晚輪王柏融？

2019-11-07 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



B組預賽打完前兩天，中華隊與日本隊確定攜手前進在東京登場的六強複賽，今晚「台日大戰」已經無關晉級門票，但仍將決定分組第一誰屬；兩隊陣中最高薪球星王柏融與坂本勇人都在季末陷入低潮，昨天坂本勇人已經敲安釋放壓力，王柏融是否將在今晚產出本屆賽事首安，同樣備受球迷關注。

效力讀賣巨人的坂本勇人今年年薪五億日圓，與淺村榮斗並列12強日本隊最高薪球員，頂著「身價第一」招牌，表現當然也備受關注，但他從日職總冠軍賽起就陷入低潮，合計13打數僅1支安打，延續到兩場12強官辦熱身賽，7打數仍無安打。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

正式比賽開打後，坂本勇人仍在首戰面對委內瑞拉擔任開路先鋒，但在前四打數繳了白卷後，終於在第八局被代打換下；昨天日本隊出戰波多黎各，坂本勇人調離首棒，改打第六棒，三打數敲出兩安打，低潮期終於迎來撥雲見日。

日本隊監督稻葉篤紀賽後提到，坂本勇人可能因為狀況不佳，對擊球姿勢更在意，導致打擊時抬腳僵硬。昨役終於等到他的打擊復甦，稻葉篤紀誇讚他的打擊少了猶豫，「可能跟棒次往後調有關，壓力比較沒那麼大。」他也強調，坂本勇人絕對是打線中不可或缺的角色。

中華隊身價最高球星，則是今年年薪9000萬日圓（約台幣2489萬元）的王柏融，他在下半季陷入低潮，旅日效力日本火腿的第一年以打擊率2成55、3轟、35分打點作收，暫時失去中職「四割男」的丰采。回到家鄉披上中華隊球衣，王柏融在預賽前兩戰都擔綱先發第七棒，打擊教練曾豪駒對此的解釋，同樣是「減輕壓力」。

預賽前兩戰打完，王柏融合計六打數沒有安打，仍在等待在本屆賽事的首安出爐，如今中華隊已篤定進入六強複賽，接下來面對的對手層級也將更高，挑戰更加艱鉅，王柏融的砲管能否回溫，攸關中華隊在複賽能否再寫佳績。