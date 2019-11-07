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12強／台日最貴球星 坂本勇人終敲安、今晚輪王柏融？

2019-11-07 08:24聯合報 記者陳宛晶／即時報導

B組預賽打完前兩天，中華隊與日本隊確定攜手前進在東京登場的六強複賽，今晚「台日大戰」已經無關晉級門票，但仍將決定分組第一誰屬；兩隊陣中最高薪球星王柏融坂本勇人都在季末陷入低潮，昨天坂本勇人已經敲安釋放壓力，王柏融是否將在今晚產出本屆賽事首安，同樣備受球迷關注。

效力讀賣巨人的坂本勇人今年年薪五億日圓，與淺村榮斗並列12強日本隊最高薪球員，頂著「身價第一」招牌，表現當然也備受關注，但他從日職總冠軍賽起就陷入低潮，合計13打數僅1支安打，延續到兩場12強官辦熱身賽，7打數仍無安打。

正式比賽開打後，坂本勇人仍在首戰面對委內瑞拉擔任開路先鋒，但在前四打數繳了白卷後，終於在第八局被代打換下；昨天日本隊出戰波多黎各，坂本勇人調離首棒，改打第六棒，三打數敲出兩安打，低潮期終於迎來撥雲見日。

日本隊監督稻葉篤紀賽後提到，坂本勇人可能因為狀況不佳，對擊球姿勢更在意，導致打擊時抬腳僵硬。昨役終於等到他的打擊復甦，稻葉篤紀誇讚他的打擊少了猶豫，「可能跟棒次往後調有關，壓力比較沒那麼大。」他也強調，坂本勇人絕對是打線中不可或缺的角色。

中華隊身價最高球星，則是今年年薪9000萬日圓（約台幣2489萬元）的王柏融，他在下半季陷入低潮，旅日效力日本火腿的第一年以打擊率2成55、3轟、35分打點作收，暫時失去中職「四割男」的丰采。回到家鄉披上中華隊球衣，王柏融在預賽前兩戰都擔綱先發第七棒，打擊教練曾豪駒對此的解釋，同樣是「減輕壓力」。

預賽前兩戰打完，王柏融合計六打數沒有安打，仍在等待在本屆賽事的首安出爐，如今中華隊已篤定進入六強複賽，接下來面對的對手層級也將更高，挑戰更加艱鉅，王柏融的砲管能否回溫，攸關中華隊在複賽能否再寫佳績。

坂本勇人王柏融中華隊

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