12強／張奕也飆好投 中華隊已跨屆連4戰優質先發

2019-11-07 07:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



近幾年總有著打優於投隱憂的中華隊，卻有項紀錄正在延續中，在旅日好手張奕昨天對委內瑞拉演出7局無失分好投後，中華隊先發投手已在世界12強棒球賽跨屆連續四場比賽繳出優質先發。

中華隊在12強賽預賽連取波多黎各、委內瑞拉兩支中南美洲強權，確定晉級六強複賽，首要功臣不能不推兩位先發投手，效力美職印地安人3A的江少慶，先發6局只被敲出3安打、失1分，日職歐力士的張奕則在生涯首場一級國際賽登板，飆出7局只被敲出3安打、無失分好投。

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先發投手連飆兩場優質先發，擦亮球迷眼睛，許多球迷坦言想都想不到，但事實上，中華隊先發投手已經在12強賽跨屆連續四場都演優質先發。

時間推回到2015年舉辦的首屆12強賽，中華隊在預賽第四戰遭遇古巴，宋家豪演出6.1局失1分（無責失），幫助中華隊以4：1擒下「紅色閃電」，宋家豪也一戰成名；接著面對波多黎各，攸關晉級門票的一戰，郭俊麟力繳8局失1分好投，可惜中華隊在延長12局遭再見滿貫砲擊潰，無緣挺進複賽。

中華隊先發投手在12強賽好投連連，相較之下，在另一項一級國際賽事世界棒球經典賽的優質先發卻極為罕見，四屆賽事合計13場比賽，只出現兩場優質先發，且都為王建民所締造。