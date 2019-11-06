12強／江少慶好投省投手 中華隊牛棚戰力足

2019-11-06 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



旅美投手江少慶昨晚繳出六局失一分的好投，為中華隊節省兵力，僅用了陳冠宇、陳禹勳與陳鴻文等三名投手後援，牛棚還有不少投手待命，能投長局數的吳昇峰、胡智為、廖乙忠，都可為今晚對委內瑞拉之戰備戰。

江少慶昨晚扛起首戰對波多黎各的重任，表現一路平穩，僅在五局被連敲兩安掉分，六局上雖然遇到腳輕微抽筋狀況，但仍完成局數，用93球完成教練交代任務。

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中華隊投手群中，江少慶、張奕、胡智為、吳昇峰、廖乙忠都具有先發實力，總教練洪一中也不排除採用雙先發，江少慶的穩健表現，讓中華隊避免多消耗一名長中繼，陳冠宇、陳禹勳與陳鴻文各投一局無失分，也無須多派人手。

中華隊選擇讓日本隊較熟悉的張奕在今晚對委內瑞拉先發，牛棚中還有側投吳昇峰與黃子鵬，左投有王宗豪可用，加上在熱身賽回穩的兩位小聯盟投手林凱威與林鋅杰，戰力充足。

反觀昨晚委內瑞拉先發左投都朋特（Felix Doubront）對日本隊僅投四局退場，加上前七局比數僵持不下，動用六名牛棚投手才完成比賽，包括大聯盟級的索可羅瓦（Miguel Socolovich）與3A級的內瓦斯（Carlos Navas），不過今天對中華隊也有必勝壓力，不排除連兩天出賽。