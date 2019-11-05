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12強／2K完美中繼 陳冠宇：一步一步來

2019-11-05 22:51聯合報 記者蘇志畬／即時報導

旅日投手陳冠宇今天在對波多黎各之戰擔任第二任投手，延續先發投手江少慶的好投，用14球投出三上三下，還送出兩次三振，幫助中華隊以6：1獲勝，在本屆世界12強棒球賽搶下首勝。

陳冠宇登板面對今年在墨西哥聯盟敲出42轟的歐提茲，用五球將他三振，再用五球三振下一棒岡薩雷茲，剩下四球讓多明克茲敲出滾地出局，陳冠宇表示，就照賽前擬定的策略投球，以內角直球攻擊右打者，加上看到江少慶成功用縱向變化球壓制對手，就大膽攻擊。

中華隊順利拿下首勝，明天只要再擊敗委內瑞拉，晉級機會大增，陳冠宇說：「今天把任務解決了，還有兩天，就一步一步慢慢來，士氣一直是中華隊引以為傲的地方，就繼續維持下去。」

陳冠宇中華隊江少慶

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