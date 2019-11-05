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12強／暌違4年再進中華隊 林泓育：世界不同了

2019-11-05 18:11聯合報 記者藍宗標／即時報導

「小胖」林泓育再披中華隊球衣，認為打國際賽不必把自己看得太重要，一切以團隊為主。...
「小胖」林泓育再披中華隊球衣，認為打國際賽不必把自己看得太重要，一切以團隊為主。記者藍宗標／攝影
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世界12強賽賽程

中華隊今天在世界12強賽首戰波多黎各，「小胖」林泓育擔任四棒指定打者，他表示，打國際賽不必把自己看得太重要，一切以團隊為主，投、打都一樣，每個人都可影響團隊。

林泓育上次代表中華隊出賽是2015年首屆12強賽，相隔四年再披國家隊球衣，也從電視上看到12強賽預賽A組的內容，留下深刻印象，他說：「世界不同了，我們這組也不只日本隊，每場比賽都不好打。」

中華隊今天先發打線安排六名左打，只有二棒林立、四棒林泓育、五棒陳俊秀是右打；林泓育表示，預賽三戰都很重要，要把心態調整好，短期比賽瞬息萬變，盡全力打球就對了。

中華對波多黎各之戰成為晉級六強的關鍵戰，林泓育認為勝負很難預料，把內容打出來最重要，他說：「輸贏只是一個結果，今天打出內容，接下來兩戰對委內瑞拉、日本更能發揮。」

中華隊雖對波多黎各做了不少情蒐，林泓育強調參考值很重要，但短時間了解對手的優缺點有難度，臨場表現仍是關鍵。

他表示，短期比賽沒有真正先發、後援投手之分，全隊每個人的表現都可影響團隊，「本身失敗也沒關係，還有隊友在， 別把自己看得太重要，這才是重點。」

世界棒球12強棒協

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