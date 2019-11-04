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影／12強開打 洪總：每場打出感動人心的比賽

2019-11-04 18:01攝影中心 記者侯永全／即時報導

世界12強棒球賽B組預賽明天在台中洲際棒球場與桃園國際棒球場兩地開打，中華隊首役出戰波多黎各隊。

中華、日本、波多黎各及委內瑞拉四隊總教練傍晚出席賽前記者會，中華隊總教練洪一中表示，希望球員能激發出高昂士氣，在主場打出讓球迷感動的比賽，呼籲球迷能進場為中華隊加油。

上屆僅拿下第三名的日本隊，總教練稲葉篤紀在記者會中強調，這屆目標仍鎖定在冠軍， 希望能朝這目標前進。

委內瑞拉總教練素貝羅(左起)、中華隊總教練洪一中波多黎各總教練岡薩雷茲及日本隊總...
委內瑞拉總教練素貝羅(左起)、中華隊總教練洪一中波多黎各總教練岡薩雷茲及日本隊總教練稻葉篤紀先禮後兵。記者侯永全/攝影
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