UBL／吳承諭勉學弟享受大專聯賽 打冬盟當驗收

2019-11-04 17:12 中央社 台北4日電



大專棒球聯賽將於11月19日開打，上屆拿下投手獎的吳承諭，此次以職棒球員身分出席，盼學弟們勇於嘗試、享受比賽。。 圖／獅隊提供（資料照） 分享 facebook

大專棒球聯賽將於11月19日開打，上屆拿下投手獎的吳承諭，此次以職棒球員身分出席，盼學弟們勇於嘗試、享受比賽。吳承諭也將參加冬盟賽事，盼當作秋訓驗收，並且找出定位。

108學年度大專棒球聯賽將於11月19日開打，吳承諭上屆代表開南大學出賽，球隊拿下公開一級亞軍，他也拿下最佳投手獎；今天吳承諭以中職統一獅隊投手身分出席開賽記者會，看著台下的學弟們直呼：「懷念學生時期生活」。

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吳承諭表示，開南大學棒球隊總教練郭李建夫時常叮嚀球員，大學辛苦努力做的訓練，就是為了重點賽事大專聯賽做準備，要面對全國好手，又要學會密集出賽如何調整體力。開南大學近年在大專聯賽成績都不錯，他也希望學弟們可以維持，甚至突破。

吳承諭今年9月底完成中職一軍初登板，一軍累積2場出賽（1場先發），戰績1敗，出賽防禦率6.75，今年有被選入亞洲冬季棒球聯盟中職聯隊，他表示，秋訓時特別針對先前一軍出賽的缺點、小細節修正，「能夠進到職棒都是很好的打者，不能有失投的空間，每個小細節都要做到最好」。

冬季聯盟賽事，吳承諭希望當作秋訓的驗收，也提到向中職聯隊報到後，冬盟教練團會跟母隊教練團討論定位，他自評，除了技術層面，心理強化也很重要，慢慢找到如何與打者「玩想法」的訣竅。