UBL／大專聯賽文化拚3連霸 蔣少宏信心不減

2019-11-04 17:30 中央社 台北4日電



大專棒球聯賽將於11月19日全面開打，文化大學隊長蔣少宏（圖）表示，雖然少了重要戰力劉致榮，但還是有百分之百信心完成3連霸。 中央社 分享 facebook

大專棒球聯賽將於19日開打，文化大學隊長蔣少宏表示，本來有百分之兩百信心完成3連霸，少了重要戰力劉致榮信心還是百分百，他也希望大學最後一年有好表現，畢業後投入職棒。

108學年度UBL大專棒球聯賽將於19日開打，此次一般組賽事離島球隊金門大學，以及公開女子組台灣體大都是新面孔，總計122支球隊、超過3000名球員參賽。

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今天舉行大專棒球聯賽開打記者會，大專體總副會長林華韋勉勵球員，今年是台灣棒球的豐收年，大專聯賽是棒球員大學階段重點賽事，希望球員可以透過比賽，磨練球技、養成態度和品德，無論未來繼續走棒球路，或者從事其他工作，都將受用。

大專傳統強隊文化大學，曾於89至91學年度在公開一級賽事完成3連霸，此次要再拚隊史第二度3連霸，今天記者會上，隊長蔣少宏代表繳回冠軍錦旗，他也喊話，「本來有百分之兩百信心可以完成連霸，少了劉致榮後，把握度減少，但還是有百分之百信心完成3連霸」。

今年大四的蔣少宏，守備位置為捕手，也在先前亞錦與世界12強古巴隊交流賽中被選入中華隊，他表示，雖然不是正式的國際賽，可是跟著陣中的學長學習經驗、收穫很多，打球是很快樂的事情，「學到如何去享受棒球」。

蔣少宏表示，高中畢業時就有投入職棒的想法，後來希望先有大學學歷，並透過大學隊賽事增加經驗，明年U23世界盃棒球賽入選中華隊是一個目標，畢業後也希望可以投入職棒選秀。