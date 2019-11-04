中職／味全龍多主場經營 插旗新竹、劍指北高

2019-11-04 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



新竹市長林智堅（左二）和頂新和德文教基金會董事長魏應充（右二）會面。記者吳敏欣／攝影 分享 facebook

頂新集團「三董」魏應充今天和味全龍領隊吳德威一同前往新竹市政府，以新竹市棒球場OT案最優申請人的身分，和市長林智堅會面。雙方接下來將展開30天的議約程序，吳德威表示絕對是複數年合作，但同時也強調未來會持續朝多主場經營方式前進。

魏應充今年3月就曾拜訪新竹市政府，和市長林智堅討論落腳新竹的可能當時味全龍球隊仍在籌組當中，如今球隊已經完成加盟中職，也正以OT案爭取新竹棒球場經營權。

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新竹棒球場目前正在改建中，林智堅表示，預計2021年9月完工，屆時包含外野大螢幕、球員休息室等，都會有感升級。

味全龍明年賽季從二軍打起，後年才會加入一軍行列，不過新竹棒球場仍趕不及完工，得等到2022年才能安排中職賽事，因此味全龍也會持續爭取台北市天母棒球場和高雄市澄清湖棒球場，兩邊OT案都已經遞件申請，尚等待市府審核和通知。至於高市運發局長程紹同「不夠專情」的形容，吳德威回應，「我們只是廠商。」

吳德威表示，味全龍多主場經營的方針，與當初加盟企畫書內容相符，除了台北市和高雄市以外，其實對嘉義市球場也有興趣，但目前還沒看到市政府有OT案公告。

味全龍拍案未來多主場經營，會如何安排各地場次多寡，還需視後續動態發展而定，吳德威舉例，中信兄弟和富邦悍將剛開始成軍也是巡迴主場，味全龍初期也會朝多主場模式。

味全龍爭取全台各地球場的經營權，吳德威指出，得標的其實是頂新和德文教基金會，「之後他們就像房東，我們是房客，房東當然也可以做出許多不同用途。」表示未來訓練基地也可能重新考慮，甚至租給國外球隊移訓，或讓甲組球隊使用。