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中職／新竹棒球場OT案 味全龍取得最優申請人資格

2019-11-04 15:14聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

新竹市立棒球場委託民間經營管理OT案甄審結果，確定由味全龍取得最優申請人資格，頂新和德文教基金會創辦人魏應充今天率團百訪新竹市長林智堅，期盼打造全台第一個量身定作的棒球場，味全龍團隊也說明將採多主場經營方式，目前除與新竹市政府展開議約，也已完成高雄與台北的自提OT案遞件，目前正等待北、高市府辦理初審。

頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋今天代表頂新集團聲明表示，集團於10月5日投標新竹市立棒球場OT案，16日團隊出席向評委簡報，市府完成甄審後，21日公告由味全龍團隊獲得最優申請人資格，雙方下一步將進入議約階段。由於新竹市立棒球場依照原訂計畫，預計2021年底完工，最快2022年可正式作為賽事場地使用，在新竹市立棒球場落成前，味全龍團隊也同時爭取台北、高雄作為主場，周末也將在嘉義市立棒球場進行首場味全龍自辦的國際交流賽事，持續在嘉義市推動棒球運動，挹注地方運動產業動能。

新竹市立棒球場委託民間經營管理OT案甄審結果，確定由職棒第五隊味全龍取得最優申請...
新竹市立棒球場委託民間經營管理OT案甄審結果，確定由職棒第五隊味全龍取得最優申請人資格，頂新和德文教基金會創辦人魏應充（右）今天率團百訪新竹市長林智堅（左）。記者張雅婷／攝影
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「把球場經營交給專業的來做」，新竹市長林智堅表示，味全龍團隊是新竹球場最優申請人，他回憶起職棒初年，同學瘋棒球的成長回憶，彷彿歷歷在目，後來球場凋零，硬體老舊，職棒賽事越來越少，許多球迷殷殷盼望球賽可以重返竹市，林智堅也向味全龍推薦新竹球場落成後將會是球隊最好選擇。

目前頂新集團已順利完成味全龍隊的重組計劃，魏應充表示，除了職業棒球外，也推動公益計畫，認養中台灣共21所學校，贊助3年球衣、球具設備和基礎棒球教育訓練，並承諾將回饋新竹市在地基層棒球訓練，提撥營業收入的一定額度做為基層棒球推廣基金，讓棒球在新竹市蓬勃發展。

教育處表示，新竹市立棒球場預定於2021年下半年落成，目前味全龍積極整軍備戰，預定2020年從職棒二軍出發，2021年重返一軍戰場，因此，就未來球場的經營方向、軟硬體設備，都希望能夠獲得更多球團與各方面的意見，讓新竹市立棒球場能夠以嶄新且完善的面貌重現市民眼前。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充（右四）今天率團百訪新竹市長林智堅（左五）與新竹市...
頂新和德文教基金會創辦人魏應充（右四）今天率團百訪新竹市長林智堅（左五）與新竹市府團隊。記者張雅婷／攝影
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新竹市立棒球場委託民間經營管理OT案甄審結果，確定由職棒第五隊味全龍取得最優申請...
新竹市立棒球場委託民間經營管理OT案甄審結果，確定由職棒第五隊味全龍取得最優申請人資格，頂新和德文教基金會創辦人魏應充（右）今天率團百訪新竹市長林智堅（左）。記者張雅婷／攝影
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新竹市長林智堅表示，味全龍團隊是新竹市立棒球場最優申請人。記者張雅婷／攝影
新竹市長林智堅表示，味全龍團隊是新竹市立棒球場最優申請人。記者張雅婷／攝影
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新竹市長林智堅表示，味全龍團隊是新竹市立棒球場最優申請人。記者張雅婷／攝影
新竹市長林智堅表示，味全龍團隊是新竹市立棒球場最優申請人。記者張雅婷／攝影
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棒球味全龍

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