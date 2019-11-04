中職／味全龍拍板多主場經營 先赴新竹議約
2019-11-04 09:29
聯合報 記者吳敏欣
／即時報導
味全龍尋找主場有新進度，原本今天會晤新竹市政府，傳出將長期落腳新竹，球團提出說明，未來定調以多主場經營，目前先取得新竹球場經營權，天母和澄清湖球場的申請，還在等待審理結果出爐。
味全龍今天將由「三董」魏應充和總教練葉君璋親臨新竹市政府，拜訪市長林智堅，這是味全龍籌備復出以來，第二度和新竹市首長碰面，今年3月雙方就曾討論以新竹為主場。
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味全龍後續也獲得各地政府力邀，包含嘉義、雲林、高雄和屏東都曾傳出爭取味全龍主場，最後僅有雲林縣斗六棒球場成為訓練基地，高雄市政府雖多次曝光消息，味全龍情定澄清湖球場，但都遭球團否認，只表示「評估中」。
外傳味全龍今天前往新竹市政府，會簽下十年合約，不過球團對於落腳新竹一事沒直接承認，只解釋因獲得新竹球場經營權，所以搶先一步和新竹市政府議約，詳細內容將在今天下午雙方碰面後，進一步公布更多資訊。
味全龍先前就曾表示，不排除全台多主場經營，今天確認內部拍板定案，除了新竹球場外，也已完成高雄及台北的自提OT案遞件，目前正待北、高市府辦理初審。
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