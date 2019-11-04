12強／柏納帝那開轟無用 多明尼加扣倒荷蘭獲首勝

2019-11-04 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



12強棒球賽A組預賽，多明尼加火力甦醒，全場16支安打，其中包含三發全壘打，以14：4提前第七局擊敗荷蘭，獲得小組賽首勝，晉級複賽前景仍不樂觀。

多明尼加推出擁有15年大聯盟經驗的桑塔納（Ervin Santana）先發，但他一開賽就掉分，首局下被前桃猿洋砲柏納帝那敲出首棒首打席全壘打，兩出局後又讓川波（Chadwick Tromp）補上兩分彈，這局共失三分。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

還好多明尼加火力援護也來得早，在捕手瓦勒里歐（Charlie Valerio）陽春砲帶動下，三局上打完已經扳成平手，打退荷蘭先發投手、也就是前統一獅洋投吉爾，以兩局失三分無關勝負。

不過桑塔納並沒有撐到勝投資格，三局下就退場，共2.1局投球，被敲五支安打，兩個保送、兩次三振。

多明尼加自二局開始局局都有分數進帳，六局上更是灌入六分大局，讓比賽再無懸念，這局由第一名打者派葛羅（Carlos Peguero）開轟展開，共打了十個人次。

七局上古茲曼（Jeison Guzman)的陽春全壘打不但是今天多國第三轟，還幫忙達成「扣倒」門檻，七局下守住不失分後，提前結束比賽。

多明尼加昨天因雨裁定敗給地主墨西哥，目前手中握有一勝一敗，荷蘭則是連輸美國、多明尼加，吞下二連敗。