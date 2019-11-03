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12強／投球「不一樣」 林凱威有信心去東京

2019-11-03 20:02聯合報 記者蘇志畬／台中即時報導

中華隊兩名旅美投手林凱威、林鋅杰都受到母球團球數限制保護，林凱威昨天投球表現讓投手教練吳俊良眼睛為之一亮，稱讚他「會是很好用的投手」，林鋅杰經過微調，今天在世界12強熱身賽登板，

吳俊良表示，林鋅杰有針對控球做一些調整，也讓他多休息，「其實亞錦賽他投得不錯，不過自辦熱身賽第二場狀況突然不太好，可能是累了，畢竟在國外打了一整年。」

林凱威昨天在六局登板，投一局被敲一安，另有一次三振，無失分，吳俊良說：「林凱威準備好了，昨天的表現很不一樣，直球、變化球都有水準，之前狀況沒到特別好，現在看起來身心都到位。」

林凱威表示，先前登板都有些太過緊張，導致身體緊繃，投球狀況找不到過去水準，直到昨天釋放開來，感覺回到今年球季最好的狀態。

林凱威今年在小聯盟1A後援28場，戰績5勝3敗7救援，防禦率3.95，雖然母隊有提出投球限制，但林凱威表示，自己不會因此綁手綁腳，「投球方式還是跟球季一樣。」

中華隊投手廖乙忠昨天生日，慶生時林凱威被總教練洪一中拱出來唱生日快樂歌，林凱威說：「球隊大家心情都一樣，放得開。」他還反問記者：「你知道我覺得會去哪裡嗎？我們可以去東京。」

林鋅杰中華隊小聯盟

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