12強／投球「不一樣」 林凱威有信心去東京

2019-11-03 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／台中即時報導



中華隊兩名旅美投手林凱威、林鋅杰都受到母球團球數限制保護，林凱威昨天投球表現讓投手教練吳俊良眼睛為之一亮，稱讚他「會是很好用的投手」，林鋅杰經過微調，今天在世界12強熱身賽登板，

吳俊良表示，林鋅杰有針對控球做一些調整，也讓他多休息，「其實亞錦賽他投得不錯，不過自辦熱身賽第二場狀況突然不太好，可能是累了，畢竟在國外打了一整年。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

林凱威昨天在六局登板，投一局被敲一安，另有一次三振，無失分，吳俊良說：「林凱威準備好了，昨天的表現很不一樣，直球、變化球都有水準，之前狀況沒到特別好，現在看起來身心都到位。」

林凱威表示，先前登板都有些太過緊張，導致身體緊繃，投球狀況找不到過去水準，直到昨天釋放開來，感覺回到今年球季最好的狀態。

林凱威今年在小聯盟1A後援28場，戰績5勝3敗7救援，防禦率3.95，雖然母隊有提出投球限制，但林凱威表示，自己不會因此綁手綁腳，「投球方式還是跟球季一樣。」

中華隊投手廖乙忠昨天生日，慶生時林凱威被總教練洪一中拱出來唱生日快樂歌，林凱威說：「球隊大家心情都一樣，放得開。」他還反問記者：「你知道我覺得會去哪裡嗎？我們可以去東京。」