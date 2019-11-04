日職／進行重建球隊 找名投當監督成新潮流
每到球季結束之後，各隊監督的人事問題始終是媒體關注的焦點。日本職棒2020年球季將有3支球隊更換新監督，其中投手出身的監督在這一波脫穎而出新人事之中相當搶鏡。
養樂多燕子隊：小川淳司→高津臣吾
養樂多隊的高津臣吾從小川淳司手中接下兵符，簽下3年合約。高津臣吾在日職效力15個球季，都待在養樂多燕子隊，生涯累積286次救援成功，是日職史上代表性的的救援王。也曾於2004至2005年間赴美國職棒發展，大出賽成績8勝6敗27救援成功；2008年之後先後赴韓職、中職發展，職棒經驗相當豐富。
高津是繼羅德隊井口資仁之後，第二名具有大聯盟經驗的日職監督。同時他也是繼1987-1989年的關根潤三以來，相隔31年之久養樂多隊再度誕生的投手出身監督。主要是養樂多今年團隊總失分739分、防禦率4.78都是中央聯盟最差，養樂多球團寄望他能拯救低迷的投手群。
高津臣吾曾於2015年擔任養樂多一軍投手教練，幫助養樂多拿下相隔14年的央聯優勝。不過，養樂多隊近幾年來投手始終是罩門，今年團隊防禦率不僅墊底，也是唯一超過4的球隊。原樹理、星知彌、寺島成輝等選秀順位在前的年輕投手，成長速度緩慢。2013年勝投王小川泰弘也低迷不振，今年戰績5勝12敗、防禦率4.57，使得燕子軍找不到投手群的主軸人物。要重建投手群，對於首度出任投手教練的高津臣吾來說，是相當艱困的一項考驗。
廣島鯉魚隊：緒方孝市→佐佐岡真司
三連霸之後本季掉入B級球隊的廣島鯉魚隊也做出更換總教練的決定，由投手教練佐佐岡真司接任，取代原先的緒方孝市。廣島隊任用投手出身總教練的間隔時間比養樂多隊更久，是隊史相隔53年之久。
外野手出身的緒方孝市，2015年從野村謙二郎手中接下兵符，第一年球季雖然只拿到第四名，不過2016-2018年帶領廣島隊完成隊史第一次三連霸，在廣島隊史上寫下璀璨的一頁。今年球季不僅連霸失利，並在最後關頭被後勁十足的阪神虎隊超車，失去季後賽資格，加上季中發生出手打選手以及洋砲Xavier Batista違反禁藥被禁賽等負面消息，都是造成他去職的主因。
接替的佐佐岡真司，18年選手生涯都待在廣島隊，是日本職棒百勝百救援的投手之一。今年球季他擔任一軍投手教練，廣島團隊防禦率從去年的4.12進步到3.68，不過中崎翔太、岡田明丈、今村猛、一岡竜司等主力投手成績都呈現滑落，對新上任的佐佐岡真司來說都是一大考驗。
好消息是陣中幾名取得FA資格的選手，包括2016年勝投王野村祐輔、強打捕手會澤翼都已經確定續留，另外還從新人選秀會上帶走了大學第一強投森下暢仁，在戰力上吞下一顆定心丸。接下來的目標就是全力留下同樣具有FA資格的當家二壘手菊池涼介。
樂天金鷲隊：平石洋介→三木肇
2020年球季另外一位新監督是樂天金鷲隊的三木肇。不過由於前監督平石洋介今年帶領去年墊底的樂天打進季後賽，而且還是在季後賽唯一打敗總冠軍軟銀的球隊，卻遭到樂天撤換，內野手出身的三木肇明年球季壓力勢必不小。
現役另一名投手出身的總教練是剛帶領軟銀奪下日本一的工藤公康，將從明年起再與軟銀續約2年。另外，橫濱DeNA投手教練三浦大輔也將於明年接任二軍監督，已經是橫濱一軍監督的「準接班人選」。
過去在日本職棒，投手出身者常被批評為不適合擔任監督，不過2008年的渡邊久信、2013年的星野仙一，到最近5年4度稱霸日本一總冠軍的的工藤公康，趨勢有逐漸轉變的跡象。究竟隨著明年高津臣吾、佐佐岡真司等名投手的上任，未來幾年還會帶來什麼樣的變化呢？
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