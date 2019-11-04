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日職／進行重建球隊 找名投當監督成新潮流

2019-11-04 07:00Hiyan

每到球季結束之後，各隊監督的人事問題始終是媒體關注的焦點。日本職棒2020年球季將有3支球隊更換新監督，其中投手出身的監督在這一波脫穎而出新人事之中相當搶鏡。

養樂多燕子隊：小川淳司→高津臣吾

高津臣吾有日職、美職、中職、韓職經驗，球員生涯在養樂多長達15個球季，過去幾年也...
高津臣吾有日職、美職、中職、韓職經驗，球員生涯在養樂多長達15個球季，過去幾年也都擔任養樂多投手教練和二軍監督，今年球季後正式被扶正。 歐新社資料照片
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養樂多隊的高津臣吾從小川淳司手中接下兵符，簽下3年合約。高津臣吾在日職效力15個球季，都待在養樂多燕子隊，生涯累積286次救援成功，是日職史上代表性的的救援王。也曾於2004至2005年間赴美國職棒發展，大出賽成績8勝6敗27救援成功；2008年之後先後赴韓職、中職發展，職棒經驗相當豐富。

高津是繼羅德隊井口資仁之後，第二名具有大聯盟經驗的日職監督。同時他也是繼1987-1989年的關根潤三以來，相隔31年之久養樂多隊再度誕生的投手出身監督。主要是養樂多今年團隊總失分739分、防禦率4.78都是中央聯盟最差，養樂多球團寄望他能拯救低迷的投手群。

高津臣吾曾於2015年擔任養樂多一軍投手教練，幫助養樂多拿下相隔14年的央聯優勝。不過，養樂多隊近幾年來投手始終是罩門，今年團隊防禦率不僅墊底，也是唯一超過4的球隊。原樹理、星知彌、寺島成輝等選秀順位在前的年輕投手，成長速度緩慢。2013年勝投王小川泰弘也低迷不振，今年戰績5勝12敗、防禦率4.57，使得燕子軍找不到投手群的主軸人物。要重建投手群，對於首度出任投手教練的高津臣吾來說，是相當艱困的一項考驗。

廣島鯉魚隊：緒方孝市→佐佐岡真司

佐佐真岡司球員生涯18季都待在廣島鯉魚，戰績138勝153敗106救援成功，防禦...
佐佐真岡司球員生涯18季都待在廣島鯉魚，戰績138勝153敗106救援成功，防禦率3.58，他過去幾年分別在廣島一、二軍擔任投手教練。 擷圖自維基百科／途方シネマズ攝影
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三連霸之後本季掉入B級球隊的廣島鯉魚隊也做出更換總教練的決定，由投手教練佐佐岡真司接任，取代原先的緒方孝市。廣島隊任用投手出身總教練的間隔時間比養樂多隊更久，是隊史相隔53年之久。

外野手出身的緒方孝市，2015年從野村謙二郎手中接下兵符，第一年球季雖然只拿到第四名，不過2016-2018年帶領廣島隊完成隊史第一次三連霸，在廣島隊史上寫下璀璨的一頁。今年球季不僅連霸失利，並在最後關頭被後勁十足的阪神虎隊超車，失去季後賽資格，加上季中發生出手打選手以及洋砲Xavier Batista違反禁藥被禁賽等負面消息，都是造成他去職的主因。

接替的佐佐岡真司，18年選手生涯都待在廣島隊，是日本職棒百勝百救援的投手之一。今年球季他擔任一軍投手教練，廣島團隊防禦率從去年的4.12進步到3.68，不過中崎翔太、岡田明丈、今村猛、一岡竜司等主力投手成績都呈現滑落，對新上任的佐佐岡真司來說都是一大考驗。

好消息是陣中幾名取得FA資格的選手，包括2016年勝投王野村祐輔、強打捕手會澤翼都已經確定續留，另外還從新人選秀會上帶走了大學第一強投森下暢仁，在戰力上吞下一顆定心丸。接下來的目標就是全力留下同樣具有FA資格的當家二壘手菊池涼介。

樂天金鷲隊：平石洋介→三木肇

2020年球季另外一位新監督是樂天金鷲隊的三木肇。不過由於前監督平石洋介今年帶領去年墊底的樂天打進季後賽，而且還是在季後賽唯一打敗總冠軍軟銀的球隊，卻遭到樂天撤換，內野手出身的三木肇明年球季壓力勢必不小。

現役另一名投手出身的總教練是剛帶領軟銀奪下日本一的工藤公康，將從明年起再與軟銀續約2年。另外，橫濱DeNA投手教練三浦大輔也將於明年接任二軍監督，已經是橫濱一軍監督的「準接班人選」。

Hiyan製表
Hiyan製表
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過去在日本職棒，投手出身者常被批評為不適合擔任監督，不過2008年的渡邊久信、2013年的星野仙一，到最近5年4度稱霸日本一總冠軍的的工藤公康，趨勢有逐漸轉變的跡象。究竟隨著明年高津臣吾、佐佐岡真司等名投手的上任，未來幾年還會帶來什麼樣的變化呢？

養樂多樂天廣島鯉魚

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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