12強／因雨裁定6局勝 地主墨西哥3轟退多明尼加

2019-11-03 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



墨西哥在三發全壘打猛攻下，6局因雨裁定以6：1擊敗多明尼加，和美國並列為開打第一天的勝隊。 歐新社 分享 facebook

棒球12強賽最新報導

12強棒球賽美洲戰場，地主墨西哥晚間的開幕戰，因氣候因素6局裁定，在三發全壘打猛攻下，以6：1擊敗多明尼加，和美國並列為開打第一天的勝隊。

比賽因雨延後開打，踢館的多明尼加一局上率先破蛋，兩支安打換得一分，墨西哥直到三局下才進帳分數，不過一棒就是四分，由奇羅茲（Esteban Quiroz）敲出中外野逆轉滿貫砲。

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受害者是日職中日龍洋投羅梅洛（Enny Romero），今天為多明尼加先發，4.1局丟掉4分，但也飆出10次三振，以敗投收場。

比賽現場稍晚雨勢又逐漸加大，墨西哥趕在主審暫停比賽前，6局下連敲兩支陽春砲，由納瓦洛（Efren Navarro）和克拉克（Matthew Clark）在大雨中開砲，幫忙擴大比數差距，最後這局兩人出局時，場上因氣候暫停，等待超過一小時，主審宣布裁定比賽。

墨西哥上屆一路殺進四強，最後季軍戰輸給日本位居第四名。這次的28人名單中，曾在去年投出中職史上第一場完全比賽的統一獅洋投瑞安也入列。