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12強／四轟擊潰荷蘭 美國小組首勝開張

2019-11-03 07:38聯合報 記者吳敏欣／即時報導

世界12強棒球賽墨西哥戰場率先開打，美國首戰用四轟擊潰荷蘭，以9：0輕鬆搶下首勝，接著將依序出戰墨西哥和多明尼加。

美國前三局各獲一分，只有二局下是高分犧牲打所得，其餘皆為陽春砲，一局下由瓦特斯（ Drew Waters）率先開轟，阿戴爾（Jo Adell）跟著展現長程砲火。

五局下美國隊的滿貫彈為比賽定調，敲出致命一轟的是紅襪3A內野新秀達貝克（Bobby Dalbec），在前一棒獲得刻意四壞球保送下，他沒錯失兩人出局、滿壘的機會。

魯克（Brent Rooker）在八局下用兩分打點全壘打錦上添花，全場敲出11支安打的美國最終以九分之差完封對手，先發五局的龐塞（Cody Ponce）收下勝投，送出五次三振。

荷蘭全隊只擊出兩支安打，今年賽季曾來台效力桃猿的柏納帝那，此戰擔任開路先鋒，一打數無安打，另選到兩個保送。

44歲的荷蘭先發投手柯德曼（Rob Cordemans）過去也才來台助陣統一獅，今天只撐三局吞敗，丟掉三分其中兩分為自責分。

四年前第一屆12強棒球賽，美國在冠軍戰輸給南韓屈居亞軍，這次再度集結小聯盟新秀捲土重來。陣容中農場排名最高的是來自天使的阿戴爾，官網列為全小聯盟第五的大物。

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