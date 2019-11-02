中職／悍將第一指名變裝紅蘿蔔 江國豪：滿可愛的

2019-11-02 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



富邦悍將隊菜鳥日，江國豪（左）、游霆崴（玉米）扮成蔬菜。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

中職球季落幕後，富邦悍將隊今天在新莊主場舉辦球迷感恩會及菜鳥日活動，今年選秀首輪被挑中的投手江國豪以「紅蘿蔔」裝扮亮相，對自己的造型也頗滿意，他笑說：「滿可愛的。」

去年悍將隊的菜鳥日主題為「悍將中學入學典禮」，不少球員換上女生制服亮相，今年主題則是「悍將小鮮肉上菜囉！」裝扮相對保守一些，共7名菜鳥及4名不曾參與菜鳥日的「老鳥」變裝成各式食物，與球迷互動。

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扮成蔬菜組的包括江國豪（紅蘿蔔）、朱益生（小辣椒）、林奕豪（茄子）及游霆崴（玉米），另有肉類組及資深老鳥范玉禹扮成的美人魚。江國豪自認是11人中最棒的造型，「算是裡面最好的一個，滿正常的，又最好穿，很可愛。」

今年季中加盟悍將隊後，江國豪隨即獲一軍出賽機會，並在一軍待完球季，季後有機會參與球迷感恩會活動，對他來說也是很不錯的體驗，能與球迷互動、拉近距離。

本季江國豪在一軍出賽11場（2場先發），首勝還未開張、吞下1敗，另有1次中繼成功。對於自己進入職棒2個多月來的表現，他說：「還有很大的進步空間。」

明年將迎接第一個完整球季，江國豪表示：「希望進來這短短幾個月的的缺點，可以在春訓和秋訓時修正，也要利用這段時間加強自己的下半身運用。」