中職／悍將菜鳥日秀才藝 「老鳥」范玉禹扮美人魚

2019-11-02 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



富邦悍將隊今天在新莊棒球場舉行球迷感恩會，壓軸登場的則是「悍將小鮮肉上菜囉！」菜鳥日活動，共有8名新秀加上4名「漏網之魚」變裝現身，與球迷互動。

悍將菜鳥日變裝活動。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

除了3名洋將、目前在備戰世界12強賽的林哲瑄、陳鴻文、胡金龍以及3名因故無法出席的球員張詠漢（開刀行走不便）、姚冠瑋（服役中）、張建銘（出國）外，悍將隊今天全員齊聚新莊主場進行球迷感恩會。

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原訂今年9月舉行的菜鳥日活動，也因當天賽事延賽而在今天壓軸進行，11名球員變裝成各種蔬菜類及肉類食材，還準備才藝表演。

悍將隊球迷感恩會活動。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

其中4名球員楊彬、王尉永、游霆崴、范玉禹雖非今年選秀加盟的新秀，但因加入球隊後不曾參與菜鳥日活動，也被安排變裝，4人中又范玉禹最資深，自2013年季中高中生選秀加盟，職棒資歷已7年。

范玉禹透露，加盟第一年的菜鳥日是一軍選手參加，自己錯過之後，就沒再有機會參加菜鳥日，這次也想來體驗看看、一起玩，而他向球迷自我介紹時，第一句就說：「我是老鳥。」

「老鳥」范玉禹參與菜鳥日活動，扮美人魚。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

范玉禹今天以美人「魚」裝扮亮相，也是唯一扮女裝的選手，他透露，自己原本是想選扮Pizza，但覺得不好玩，所以挑美人魚裝，之後表演扯鈴更是有備而來，讓現場球迷驚呼連連。