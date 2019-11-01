曾仁和巧遇彭政閔 王維中談中南美球員對戰策略

2019-11-01 17:03 中央社 台北1日電



旅美投手曾仁和與王維中今天出席活動，分享與中南美球員對戰心得，曾仁和還透露與世界12強賽教練彭政閔巧遇，兩人交換Line，曾仁和說：「很開心他繼續為棒球傳承」。

曾仁和與王維中今天現身adidas 101棒球公園，喊出「沒在怕的」宣傳口號，為11月5日開打的世界12強賽應援，王維中也將在11月5日中華隊首戰波多黎各賽事，出席信義香堤廣場直播派對。

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此次12強賽，中華隊預賽前2戰將與波多黎各、委內瑞拉交手，曾仁和與王維中也分享在美職與中南美球員交手的心得；王維中表示，中南美洲球員力量大、有速度，但揮棒軌跡大，第一球與兩好球後都是全力揮棒，對戰時多利用引誘球會收到不錯效果。

曾仁和則表示，面對中南美洲球員要積極攻擊，不要一直投邊邊角角的球，中南美洲球員力量大、手臂也長，相對來說內角球攻擊較不擅長，也分享美職現在吊高球比壓低球路更多人採用。

曾仁和上一次打國家隊為2013年世界棒球經典賽，當時他18歲剛從高中畢業，是中華隊陣中唯二沒有職棒資歷的球員，偶像「恰恰」彭政閔當時是隊友，今年彭政閔卸下球員身分，首度以教練身分亮相，就是加入世界12強棒球賽教練團。

曾仁和透露，前幾天吃麵時巧遇彭政閔，彭政閔給他很多鼓勵，說有任何事都可以聯絡，兩人交換Line，被問起用Line聊了什麼，曾仁和笑說彭政閔有傳一些有趣連結給他，可是自己不知道該怎麼回覆。