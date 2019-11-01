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冬盟／林威助掌兵符 中職聯隊32選手參戰

2019-11-01 16:50聯合報 記者葉姵妤／新北即時報導

亞洲中繼棒球聯盟舉辦邁入第7屆，今年賽事將在11月23日開打，除了原班底中職聯隊、日職聯隊、韓職聯隊及日本社會人隊外，中職第5隊味全龍隊也將參戰，共6隊參賽。

今年中職聯隊由中信兄弟二軍總教練林威助掌兵符，來自目前中職4隊共32名選手參賽，包括2017、18年的選秀狀元捕手廖健富（Lamigo桃猿）、戴培峰（富邦悍將），以及今年新人王陳晨威（Lamigo桃猿）。

猿隊共5名選手參賽；富邦悍將隊7人；統一獅隊則有8人，包括傷癒復出的潘傑楷（原名潘彥廷）、吳桀睿及新秀吳承諭、柯育民；中信兄弟共計12人是4隊最多，包括新秀投手魏碩成在內的7名投手。

至於味全龍隊今年重返中職，明年將正式從二軍出發，年底先投入冬季聯盟賽事，由總教練葉君璋領軍，率46名選手參賽，日籍球星川崎宗則也在名單中。

中職聯隊教練團。
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中職聯隊球員名單。
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中職富邦悍將中信兄弟

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