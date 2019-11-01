曾仁和渴望再打國家隊 想知道自己進步多少

2019-11-01 17:03 中央社 台北1日電



旅美投手曾仁和與王維中今天一同出席世界12強棒球賽相關活動；曾仁和透露渴望再披中華隊戰袍，上一次打國家隊是2013年經典賽，他表示想知道自己跟高中時期相比，有多少進步。

旅美投手曾仁和今年效力遊騎兵隊，但因傷影響出賽，曾仁和表示，季後比較早回到台灣，也持續準備，目前透過經紀公司安排，除了重量訓練外，也已經有投球訓練。

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曾仁和與王維中今天現身adidas 101棒球公園，曾仁和也再次扮「二刀流」，投完球後拿起球棒打擊，面對100公里的速球越打越順手；曾仁和表示，上一次練打大概是3月春訓時，今天因為打擊距離比較短，球速感覺更快，一開始掌握的不好，但平時也喜歡打擊，有空也會去打壘球。

曾仁和上一次打國家隊為高中剛畢業，入選2013年世界棒球經典賽，也是陣中唯二沒有職棒資歷的球員，當時才18歲的他， 面對一級賽事各國好手受到震撼教育，正式賽中對荷蘭、古巴比賽都有登板，但表現不算突出。

曾仁和表示，如果有機會，當然會希望再披上中華隊戰袍，「上次打經典賽，還不夠成熟，面對力量大的國外打者，投球策略做得不好」，如果有機會再打國際賽，經過幾年的磨練，想要知道自己進步了多少。

王維中沒有過成棒國家隊的資歷，但被問起有沒有印象特別深刻的國際賽，他說每一場比賽印象都很深刻，但也不忘對身旁的曾仁和開玩笑說：「最深刻的應該是2013年經典賽對古巴」。