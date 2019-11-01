中職／中信兄弟宣布不續約伯納 新教頭未定
2019-11-01 12:14
聯合報 記者陳宛晶
／即時報導
中信兄弟總教練伯納續留與否，今天正式定案，球團發布新聞稿，宣布不續聘伯納，新任教頭則尚未出爐，待確定再對外說明。
球團今天發出新聞稿指出，「中信兄弟今日公佈總教練異動，將不與伯納（Scott Budner）教練續約。伯納教練於去年（2018）來到中信兄弟擔任投手教練，今年度（2019）接任總教練一職，也帶領球隊拿下下半季冠軍。」
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
球團也感謝柏那兩季以來的付出，「伯納教練任職的兩年間為球隊與中華職棒帶來許多新觀念，球員皆獲益良多。伯納教練也完成球隊的階段性任務，中信兄弟球團對於伯納教練的付出表達肯定與感謝。新任教練人選確定後將再對外說明。」
伯納2018年以投手教練的身分來到中信兄弟，在季末因史耐德提前告假返美，代理總教練一職，並於今年正式接掌兵符，累積帶隊137場，拿下68勝67敗2和、勝率5成04，今年率隊取得下半季冠軍進入總冠軍賽，爭冠失利，也在最終戰上因言行舉止失當惹來非議，遭聯盟開罰兩萬，並於今天確定丟掉飯碗。
留言