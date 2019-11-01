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中職／中信兄弟宣布不續約伯納 新教頭未定

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中職／中信兄弟宣布不續約伯納 新教頭未定

2019-11-01 12:14聯合報 記者陳宛晶／即時報導

中信胸自球團發布新聞稿，宣布不續聘總教練伯納。 聯合報系資料照
中信胸自球團發布新聞稿，宣布不續聘總教練伯納。 聯合報系資料照
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中信兄弟總教練伯納續留與否，今天正式定案，球團發布新聞稿，宣布不續聘伯納，新任教頭則尚未出爐，待確定再對外說明。

球團今天發出新聞稿指出，「中信兄弟今日公佈總教練異動，將不與伯納（Scott Budner）教練續約。伯納教練於去年（2018）來到中信兄弟擔任投手教練，今年度（2019）接任總教練一職，也帶領球隊拿下下半季冠軍。」

球團也感謝柏那兩季以來的付出，「伯納教練任職的兩年間為球隊與中華職棒帶來許多新觀念，球員皆獲益良多。伯納教練也完成球隊的階段性任務，中信兄弟球團對於伯納教練的付出表達肯定與感謝。新任教練人選確定後將再對外說明。」

伯納2018年以投手教練的身分來到中信兄弟，在季末因史耐德提前告假返美，代理總教練一職，並於今年正式接掌兵符，累積帶隊137場，拿下68勝67敗2和、勝率5成04，今年率隊取得下半季冠軍進入總冠軍賽，爭冠失利，也在最終戰上因言行舉止失當惹來非議，遭聯盟開罰兩萬，並於今天確定丟掉飯碗。

中信兄弟中華職棒

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