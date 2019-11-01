日職／「投得好仍被裁」郭俊麟明年動向 中職是選項

2019-11-01 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／台北報導



郭泓志（左）、郭俊麟一起亮相，期待中華隊在世界12強賽有好表現。 記者藍宗標／攝影 分享 facebook 旅日投手郭俊麟十月三日遭日職西武隊釋出，結束五年日職生涯，明年動向仍待觀察，續留日職、參加中職選秀都是選項，他說：「西武宣布和我解約時，許銘傑（西武二軍投手教練）也嚇到。」

郭俊麟效力西武五個球季，在一軍出賽卅八場（廿五場先發），戰績五勝十一敗、防禦率五點九二；他表示，希望留在日職打拚，也會考慮中職，今年在二軍投球局數較多，從日本回來後都在休息。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

日職本月中旬舉行戰力外測試會，郭俊麟不會參加，他說：「接下來慢慢準備訓練，明年不管到那裡打球，都會做好該做的調整。」

郭俊麟今年在二軍出賽十二場（三場先發），合計投六十二局，投出二勝二敗、防禦率三點零五，另在西武對業餘、獨立聯盟練習賽登板；他的經紀人張家銘表示，郭俊麟在這些比賽投了不少局數，和醫生、防護員討論後，最好的方式就是「現在關機、完全休息」。

西武和郭俊麟結束五年賓主關係，許銘傑嚇了一跳，郭俊麟說：「他認為我在二軍投得不錯，應該還有機會，但這就是運動的現實面，無法在一軍有好表現，就算二軍投得再好也可能遭解約。」

富邦悍將隊退役老將郭泓志、郭俊麟昨天一起出席活動，期待中華隊在世界十二強賽拚出佳績，郭泓志強調自己真的退休了，笑說：「球速不到一百五十公里，還有球隊需要嗎？」