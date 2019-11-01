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日職／「投得好仍被裁」郭俊麟明年動向 中職是選項

2019-11-01 00:11聯合報 記者藍宗標／台北報導

郭泓志（左）、郭俊麟一起亮相，期待中華隊在世界12強賽有好表現。 記者藍宗標／攝...
郭泓志（左）、郭俊麟一起亮相，期待中華隊在世界12強賽有好表現。 記者藍宗標／攝影
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旅日投手郭俊麟十月三日遭日職西武隊釋出，結束五年日職生涯，明年動向仍待觀察，續留日職、參加中職選秀都是選項，他說：「西武宣布和我解約時，許銘傑（西武二軍投手教練）也嚇到。」

郭俊麟效力西武五個球季，在一軍出賽卅八場（廿五場先發），戰績五勝十一敗、防禦率五點九二；他表示，希望留在日職打拚，也會考慮中職，今年在二軍投球局數較多，從日本回來後都在休息。

日職本月中旬舉行戰力外測試會，郭俊麟不會參加，他說：「接下來慢慢準備訓練，明年不管到那裡打球，都會做好該做的調整。」

郭俊麟今年在二軍出賽十二場（三場先發），合計投六十二局，投出二勝二敗、防禦率三點零五，另在西武對業餘、獨立聯盟練習賽登板；他的經紀人張家銘表示，郭俊麟在這些比賽投了不少局數，和醫生、防護員討論後，最好的方式就是「現在關機、完全休息」。

西武和郭俊麟結束五年賓主關係，許銘傑嚇了一跳，郭俊麟說：「他認為我在二軍投得不錯，應該還有機會，但這就是運動的現實面，無法在一軍有好表現，就算二軍投得再好也可能遭解約。」

富邦悍將隊退役老將郭泓志、郭俊麟昨天一起出席活動，期待中華隊在世界十二強賽拚出佳績，郭泓志強調自己真的退休了，笑說：「球速不到一百五十公里，還有球隊需要嗎？」

郭俊麟西武郭泓志許銘傑富邦悍將中華隊

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