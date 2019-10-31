中職／對古巴勇於對決 林威助肯定投手群表現

2019-10-31 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／新北即時報導



中信兄弟今天在新莊棒球場對戰古巴隊，全場敲出7支安打比對手多1支，但也吞下13次三振，攻勢受壓制，終場以1：2落敗，率隊的兄弟二軍總教練林威助仍肯定投手群的表現。

林威助指出，今天賽前原本比較擔心投手群的狀況，今天4任投手表現都不錯、勇於對決，周磊先發4局失的2分，也是因非紀錄上的失誤後所造成，「如果沒有那兩球，比賽應該會滿好看的。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

吳俊偉今天接替周磊登板，中繼2局連續解決6名打者。林威助認為，控球一直是他的最大問題，這場比賽讓他比投球節奏加快、將投球放球點固定，「他的球速已經是一軍等級，接下來要打冬盟， 就看他自己的要求是什麼，要把目標放高一點。」

吳俊偉則對自己今天的控球表現不太滿意，「一開始上去丟不準，自己在秋訓的時候一直想把控球練好，想讓變化球的軌跡更像直球，但今天都投到2好3壞，才用直球去對決。」之後參與冬盟，他也希望再加強自己的控球、變化球和身體素質。