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中職／明年職務未定 林威助帶冬盟：態度拚勁擺第一

2019-10-31 20:26聯合報 記者葉姵妤／新北即時報導

中信兄弟二軍教頭林威助，今年率領二軍完成4連霸後，今天再率隊北上與古巴隊交手，接下來將在冬季聯盟擔任中職聯隊總教練，對於明年的職務，目前還不明確，他說：「公司派我哪個崗位，我就把它做好。」

林威助去年季前接任兄弟二軍總教練，連續兩季都帶二軍封王，而外界認為，目前一軍總教練伯納明年不續約的機率高，林威助成為新教頭的呼聲不小。

對於明年的規劃，林威助坦言沒有接到通知，但也表示：「公司派我到哪個崗位，我就把它做好，為公司貢獻、為台灣棒球貢獻。」

目前兄弟秋訓進入尾聲，林威助下個月將帶領中職聯隊參與冬盟，他也把自己一貫的帶兵要求帶到中職聯隊，「態度和拚勁還是放第一，還有禮貌和禮儀。」

將參與冬盟的選手名單還未公布，但林威助透露，先發投手只有4到5人，「先發投手人數少，而且平常二軍也沒有像冬盟要打6連戰，人手不足，對我和投手教練都是挑戰。」儘管如此，他仍笑說：「就盡力而為，還是要打。」

中信兄弟二軍總教練林威助。記者林澔一／攝影
中信兄弟二軍總教練林威助。記者林澔一／攝影
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林威助冬盟中職

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