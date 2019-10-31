中職／兄弟新秀魏碩成明年當先發 投入冬盟磨練

2019-10-31 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／新北即時報導



畢業於遠東科大的22歲左投魏碩成，今年中職選秀第2輪被中信兄弟挑中，是球隊十分期待的投手戰力，今年加盟後先待牛棚，而在二軍總教練林威助及投手教練的安排下，明年將以先發投手身份出賽。

魏碩成為遠東王牌左投，原本也被視為是今年一軍即戰力，但他自加盟後還不曾在一軍亮相，9月起在二軍出賽3場，合計投2.1局失3分。

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魏碩成指出：「剛進來職業的時候，自己沒辦法馬上進入狀況，訓練的量是可以負荷，但可能緊張、怕自己跟不上，心態上太急，教練也有跟我說，不用那麼著急。」在二軍的初登板也因想求表現，沒投出好的內容，教練叮嚀他先求穩、別急著表現。

今年魏碩成將以先發投手身份投入冬季聯盟，林威助表示，他在三級棒球階段是擔任先發比較多，有足夠體能，明年將以先發發展。魏碩成指出，自己目前在秋訓都是以先發身份調整，「教練給的責任，自己就把它做到最好。」

屆時參與冬季聯盟，魏碩成也希望藉機向外隊球員學習，「冬盟這樣難得的機會，對上國外選手，希望可以吸收他們的特色和優點，趁這比賽改進自己的缺點。」不求表現大好，魏碩成說：「希望表現穩穩的就好，每場的落差不能太大。」