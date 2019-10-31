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中職／伯納是否續約 兄弟領隊：這兩天會有答案

2019-10-31 18:16聯合報 記者葉姵妤／新北即時報導

中信兄弟總教練伯納是否會獲續約，這兩天內會有答案。 聯合報系資料照
中信兄弟總教練伯納是否會獲續約，這兩天內會有答案。 聯合報系資料照
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中信兄弟今年爭取總冠軍失利，外籍總教練伯納在季後又被爆出對媒體有不當行為，明年是否會繼續領軍受關注，對此兄弟領隊劉志威透露，這一、兩天就會有答案並對外公布。

伯納在2018年來台擔任兄弟投手教練，9月接任代理總教練，之後正式成為教頭，今年雖率隊奪下下半季冠軍，但球隊在總冠軍賽以1勝4敗不敵Lamigo桃猿隊。

兄弟打完總冠軍賽最後一戰後，伯納帶著翻譯到記者室向在場媒體說再見，還一度情緒激動，講到掉淚，談起明年動向，他也坦言還不知道公司的安排，會先回美國休息。

而季後還爆出，伯納在下半季封王戰賽後，在媒體聯訪時穿著、行為及言語都不得體，之後遭聯盟及中信兄弟球團懲處。

對於伯納明年是否續約，劉志威透露，這兩天會有結果，待一切確認後再對外說明。而今天中信兄弟在新莊棒球場對戰古巴隊，由二軍總教練林威助領軍。

中信兄弟棒球Lamigo桃猿

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