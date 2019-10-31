中職／伯納是否續約 兄弟領隊：這兩天會有答案
2019-10-31 18:16
聯合報 記者葉姵妤
／新北即時報導
中信兄弟今年爭取總冠軍失利，外籍總教練伯納在季後又被爆出對媒體有不當行為，明年是否會繼續領軍受關注，對此兄弟領隊劉志威透露，這一、兩天就會有答案並對外公布。
伯納在2018年來台擔任兄弟投手教練，9月接任代理總教練，之後正式成為教頭，今年雖率隊奪下下半季冠軍，但球隊在總冠軍賽以1勝4敗不敵Lamigo桃猿隊。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
兄弟打完總冠軍賽最後一戰後，伯納帶著翻譯到記者室向在場媒體說再見，還一度情緒激動，講到掉淚，談起明年動向，他也坦言還不知道公司的安排，會先回美國休息。
而季後還爆出，伯納在下半季封王戰賽後，在媒體聯訪時穿著、行為及言語都不得體，之後遭聯盟及中信兄弟球團懲處。
對於伯納明年是否續約，劉志威透露，這兩天會有結果，待一切確認後再對外說明。而今天中信兄弟在新莊棒球場對戰古巴隊，由二軍總教練林威助領軍。
留言