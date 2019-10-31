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中職／林益全、張志豪不提FA 本季人數恐掛零

2019-10-31 17:55聯合報 記者藍宗標／即時報導

張志豪(左)與林益全確定不會提出申請FA權利。 聯合報系資料照
張志豪(左)與林益全確定不會提出申請FA權利。 聯合報系資料照
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中職今年符合自由球員（FA）資格的球員，最晚今天必須提出申請，截至目前為止，只有富邦悍將隊33歲「終結者」陳鴻文宣告行使旅外球員權利，未有其他球員表態FA。

根據中職規定，各球團接獲所屬球員宣告FA後，必須在24小時內通知聯盟，今年是否只有陳鴻文提出旅外申請，最晚明天下午四點才會揭曉答案。

悍將隊「神全」林益全本季奪下生涯第四座打點王，追平張泰山紀錄，並列中職史上最多，中信兄弟隊張志豪26轟紀錄寫下個人單季新高，全壘打數在全聯盟並列第四，兩人都具有FA資格，確定不會提出申請。

林益全前天在年度頒獎典禮被問到FA一事，強調交給經紀人安排、由經紀人回答，球員本身不方便表達意見，還說：「看老天爺怎麼安排。」

林益全、張志豪所屬的經紀公司今天指出，兩人不會提出FA。

中職前年、去年未有任何球員動用FA，今年無人提出申請的機會很高。

中職林益全張志豪

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