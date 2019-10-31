中職／郭泓志吻別投手丘 女兒以為他向球場求婚

2019-10-31 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



生涯最後一役，郭泓志退場時單膝跪地、吻別投手丘，女兒看到後有趣提問。 聯合報系資料照 分享 facebook

富邦悍將隊退役球員郭泓志久未露面，今天和前旅日投手郭俊麟一起出席活動，這位38歲老將被問到是否真正卸下球衣一事，態度還是很幽默，他說：「球速不到150公里，還有球隊需要嗎？」

郭泓志怕媒體誤會，強調「以上都是開玩笑，真的退休了啦」。

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郭泓志歷經美職、中職漫長生涯，飽受傷痛之苦，去年10月22日季後賽對統一獅之戰後援1.1局未失分，成為生涯最後一戰；他表示，當時很清楚知道，這已是最後一次投球。

郭泓志（左）、郭俊麟一起亮相參加活動，暢談棒球生涯點點滴滴。記者藍宗標／攝影 分享 facebook

這場在新莊球場進行的比賽，郭泓志退場時單膝跪地、吻別投手丘，他說：「女兒還問我，為何要跟球場求婚？」

郭泓志表示，自己常常受傷，每次登板都當成最後一場比賽，把握當下最重要，儘管已經離開球場，還有很多東西需要學習。

郭泓志目前重心放在健身事業，已和悍將合作兩年，進行秋訓體能訓練，他也鼓勵11月5日將參加世界12強賽的中華隊球員，好好享受比賽，全力以赴打出好成績。