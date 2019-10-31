日職／郭俊麟遭西武解約 二軍教練許銘傑嚇到
2019-10-31 16:00
聯合報 記者藍宗標
／即時報導
西武獅隊10月3日釋出台灣投手郭俊麟，結束五年賓主關係，這位27歲好手的下一步將在日職、中職做選擇，他說：「西武宣布和我解約時，許銘傑（西武二軍投手教練）嚇到，他認為我在二軍投得不錯，應該還有機會。」
郭俊麟表示，這就是運動的現實面，無法在一軍有好表現，就算二軍投得再好，都會面臨可能遭解約的問題，接下來就是好好努力，再回到舞台。
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郭俊麟今年在二軍出賽12場，其中三場先發，合計投62局，戰績2勝2敗、防禦率3.05。
他的經紀人張家銘表示，郭俊麟除了二軍正式比賽，還在西武對業餘、獨立聯盟比賽登板，加起投球局數不少，和醫生、防護員討論後，最好的方式就是「現在關機、完全休息」。
張家銘強調，這就是郭俊麟不參加日職戰力外測試的原因，他會用準備明年二月春訓的方式做調整，未來不管日職或是中職，經紀公司會找出對他最好的方式，身體百分之百健康最重要。
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