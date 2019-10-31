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日職／郭俊麟明年動向 不排除參加中職選秀

2019-10-31 15:18聯合報 記者藍宗標／即時報導

郭俊麟（左）今天和前輩郭泓志一起出席活動，兩人充滿活力。記者藍宗標／攝影
郭俊麟（左）今天和前輩郭泓志一起出席活動，兩人充滿活力。記者藍宗標／攝影
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旅日投手郭俊麟月初被西武獅隊釋出，結束五年日職生涯，明年動向值得觀察；他表示，希望還有機會續留日職，也會考慮中職，會跟經紀公司好好討論。

他說：「今年在二軍投球局數較多，從日本回來後，最近都在休息，接下來會和經紀公司溝通，看看如何運作。」

中職選秀會要等到明年六、七月，郭俊麟強調，最近會開始慢慢準備訓練，明年不管再到日本打球，還是參加中職季中選秀，都會做好該做的調整，讓自己在訓練期間有正常比賽的感覺。

日職12隊將在11月中旬舉行戰力外測試會，郭俊麟今天證實，不會參加這項測試會。

中職郭俊麟選秀

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