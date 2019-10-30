中職／今年第一人 陳鴻文宣告行使旅外自由球員權利
2019-10-30 23:13
聯合報 記者葉姵妤
／新北即時報導
中華職棒今天公告，富邦悍將隊33歲終結者陳鴻文宣告行使旅外自由球員權利，成為今年第1人，尋求成為繼王柏融之後，史上第2位行使旅外FA並成功旅外的選手。
依據中職規章，球員年資滿3年，在原球團同意之下，即可行使旅外自由球員權利，而過去雖有多名選手曾行使權力，但一直到去年季後才由Lamigo王柏融開了成功旅外的先例，加盟日職火腿隊。
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今年陳鴻文出賽50場，是他近3年來新高，拿下6勝0敗、4中繼、20救援，防禦率1.70是他在中職6年來最佳，如今宣布行使旅外自由球員權利。
而今年中職在3月和大聯盟簽署球員轉隊協定（posting system），當美職球團有意簽下中職球員，需先由兩聯盟進行身份照會，確認合約及身份查核，之後由大聯盟辦公室進行公告，協商期為每年11月1日至12月5日。
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