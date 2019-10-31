日職／再送新監督大禮 養樂多補強助高津臣吾
養樂多燕子隊正式宣布與前美聯冠軍戰MVP艾斯科巴（Alcides Escobar）簽下合約。消息傳出，應該會讓養樂多球迷雀躍不已。養樂多隊今年在中央聯盟墊底，球季結束之後隨著新任監督高津臣吾上任，補強動作積極。繼選秀會上補血投手大有斬獲之外，艾斯科巴的加盟也可以補足不少球隊的弱點。
首先是游擊防區是養樂多當前的「弱區」，今年找不到固定的先發人選。西浦直亨因傷影響表現，僅出賽44場比賽。奧村展征、廣岡大志打擊率分別只有0.199、0.203，成長停滯不前。艾斯科巴主守游擊，生涯在大聯盟1437場出賽，平均打擊率.258，曾經兩度達成單季30次盜壘，並在2015年效力皇家時入選明星賽，獲得金手套獎以及美聯冠軍戰MVP，是皇家隊當年奪下睽違30年世界大賽冠軍的主力。儘管艾斯科巴近年來表現有下滑跡象，不過年僅32歲，仍然值得期待。以他的守備能力與山田哲人共組二、游，將有助於強化養樂多隊的中心防線。
另外就是主砲巴倫汀（Wladimir Balentien）的動向未明。今年擊出33支全壘打、93分打點的巴倫汀，取得FA資格之後明年球季將可以比照日本球員的身分上場，巨人、軟銀都有可能砸下重金挖角，養樂多隊要留人得花不少銀子。萬一留人失敗，必須及早找到新外籍打者的人選；如果巴倫汀續留，明年也可以擺出雙洋砲維持攻擊力。
養樂多隊今年不僅墊底，與第一名的巨人隊之間有高達18場勝差，兩聯盟12球團最差的4.78團隊防禦率無疑是最大敗因，因此除了找來名投手出身的OB高津臣吾接掌兵符，也在選秀會上大量指名投手。
評價甚高的即戰力投手奧川恭伸（星稜高校）受到多支球隊關注，在第一輪被3支球團同時指名，最後由養樂多順利抽中籤王，堪稱球隊近年最成功的選秀。加上第二指名、第三指名的投手吉田大喜、杉山晃基實力也相當被看好，養樂多前四輪都選投手，補強的重點相當明確。接下來他們還將目標放在FA市場上的幾名悍將，包括美馬學（樂天）、福田秀平（軟銀）等好手，尤其是美馬學如果也能網羅成功，養樂多隊的投手戰力可望大幅加分。
養樂多過去兩次更換新監督時，就像當作送給新監督的禮物般，球團都有具體的補強動作。2015年的真中滿從打擊教練升任，養樂多球團補進大引起次（前歐力士）、成瀨善久（前羅德）兩名FA球員，是隊史上第一次同一年補進2名FA選手，最後也收到極佳效果，養樂多隊從連續兩年墊底一躍成為中央聯盟優勝。另外就是2018年，小川淳司重作馮婦，青木宣親回鍋為燕子軍球迷帶來一份大禮。雖然無緣在選秀會上抽中大物打者清宮幸太郎，不過後來第一指名的村上宗隆反而帶來大驚喜，今年擊出36支全壘打，為養樂多找到四棒接班人，並且在2018年從前一年隊史最慘的96敗躍升到央聯第二。
這一次高津臣吾走馬上任，球團「按往例」補強動作積極，究竟明年球季能否力挽狂瀾，再度重演前兩次的好結果呢？
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