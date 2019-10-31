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日職／再送新監督大禮 養樂多補強助高津臣吾

2019-10-31 07:00Hiyan

養樂多燕子隊正式宣布與前美聯冠軍戰MVP艾斯科巴（Alcides Escobar）簽下合約。消息傳出，應該會讓養樂多球迷雀躍不已。養樂多隊今年在中央聯盟墊底，球季結束之後隨著新任監督高津臣吾上任，補強動作積極。繼選秀會上補血投手大有斬獲之外，艾斯科巴的加盟也可以補足不少球隊的弱點。

國內球迷相當熟悉的救援高手高津臣吾正式接任養樂多監督，這是日職史上第一位有打過中...
國內球迷相當熟悉的救援高手高津臣吾正式接任養樂多監督，這是日職史上第一位有打過中華職棒的總教練。 聯合報系資料照片
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首先是游擊防區是養樂多當前的「弱區」，今年找不到固定的先發人選。西浦直亨因傷影響表現，僅出賽44場比賽。奧村展征、廣岡大志打擊率分別只有0.199、0.203，成長停滯不前。艾斯科巴主守游擊，生涯在大聯盟1437場出賽，平均打擊率.258，曾經兩度達成單季30次盜壘，並在2015年效力皇家時入選明星賽，獲得金手套獎以及美聯冠軍戰MVP，是皇家隊當年奪下睽違30年世界大賽冠軍的主力。儘管艾斯科巴近年來表現有下滑跡象，不過年僅32歲，仍然值得期待。以他的守備能力與山田哲人共組二、游，將有助於強化養樂多隊的中心防線。

養樂多簽下前皇家主力游擊手艾斯科巴，他是委內瑞拉籍球員，2015年是他最風光的一...
養樂多簽下前皇家主力游擊手艾斯科巴，他是委內瑞拉籍球員，2015年是他最風光的一年，入選明星賽、拿到金手套，並獲選美聯冠軍賽MVP。 歐新社資料照片
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另外就是主砲巴倫汀（Wladimir Balentien）的動向未明。今年擊出33支全壘打、93分打點的巴倫汀，取得FA資格之後明年球季將可以比照日本球員的身分上場，巨人、軟銀都有可能砸下重金挖角，養樂多隊要留人得花不少銀子。萬一留人失敗，必須及早找到新外籍打者的人選；如果巴倫汀續留，明年也可以擺出雙洋砲維持攻擊力。

養樂多隊今年不僅墊底，與第一名的巨人隊之間有高達18場勝差，兩聯盟12球團最差的4.78團隊防禦率無疑是最大敗因，因此除了找來名投手出身的OB高津臣吾接掌兵符，也在選秀會上大量指名投手。

評價甚高的即戰力投手奧川恭伸（星稜高校）受到多支球隊關注，在第一輪被3支球團同時指名，最後由養樂多順利抽中籤王，堪稱球隊近年最成功的選秀。加上第二指名、第三指名的投手吉田大喜、杉山晃基實力也相當被看好，養樂多前四輪都選投手，補強的重點相當明確。接下來他們還將目標放在FA市場上的幾名悍將，包括美馬學（樂天）、福田秀平（軟銀）等好手，尤其是美馬學如果也能網羅成功，養樂多隊的投手戰力可望大幅加分。

日本隊強投奧川恭伸在U18世界盃時對加拿大7局投球飆出18K，是3支球隊都想搶的...
日本隊強投奧川恭伸在U18世界盃時對加拿大7局投球飆出18K，是3支球隊都想搶的超級新人，養樂多新監督高津臣吾超好運抽中！ 聯合報系資料照片
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養樂多過去兩次更換新監督時，就像當作送給新監督的禮物般，球團都有具體的補強動作。2015年的真中滿從打擊教練升任，養樂多球團補進大引起次（前歐力士）、成瀨善久（前羅德）兩名FA球員，是隊史上第一次同一年補進2名FA選手，最後也收到極佳效果，養樂多隊從連續兩年墊底一躍成為中央聯盟優勝。另外就是2018年，小川淳司重作馮婦，青木宣親回鍋為燕子軍球迷帶來一份大禮。雖然無緣在選秀會上抽中大物打者清宮幸太郎，不過後來第一指名的村上宗隆反而帶來大驚喜，今年擊出36支全壘打，為養樂多找到四棒接班人，並且在2018年從前一年隊史最慘的96敗躍升到央聯第二。

這一次高津臣吾走馬上任，球團「按往例」補強動作積極，究竟明年球季能否力挽狂瀾，再度重演前兩次的好結果呢？

養樂多

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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