冬盟／味全龍規劃8投輪值 徐若熙等6名本土先發

2019-10-30 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／台北即時報導



總教練葉君璋列出6名本土選手，再加上至少2名洋投，預計8人負擔冬盟先發工作，圖為小將徐若熙。 截圖自味全龍官方粉絲團 分享 facebook

味全龍隊在今年8月中正式開訓，接下來將參與中職冬季聯盟賽事，先發投手輪值也已有明確規劃，總教練葉君璋列出6名本土選手，再加上至少2名洋投，預計8人負擔冬盟先發工作。

龍隊今年選秀挑了32名球員，並網羅前職棒選手及自主培訓球員，目前全隊球員人數42人，葉總指出，屆時參與冬盟，基本上將讓球員輪流出賽，「盡可能讓每個選手都上場磨練，但到時候會不會有人受傷也很難講。」

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依葉總的規劃，野手每個位置至少都有2名球員輪，投手方面則已定位出6名本土先發，包括吳俊杰、郭郁政、徐若熙、蔡明憲、林子昱、曾柏融，另外球隊找來4名洋投，葉總表示：「裡面有2個會是先發投手，另外2個可能中繼、後援，但2個裡也有1個可以先發。」

6名本土先發，也被球隊規劃為未來的先發戰力，葉總說：「如果6個都可以養得起來，那就太厲害了，可以養3個起來就不錯了。」

而對於全隊的投手養成，葉君璋也帶回日前赴美進修學到的新觀念，目前會讓投手群的用球數控制在80球以內，且會維持一段時間。

葉君璋提到，美國的投手養成通常都需要很長一段時間，比我們想像得更長，「現在我們剛好有時間，試試看效果如何。」希望藉由這樣的訓練方式，降低投手受傷機率。