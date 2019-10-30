中職／味全龍吳俊杰先發戰古巴 川崎因傷缺陣

2019-10-30 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／台北即時報導



味全龍隊今天在新莊棒球場與古巴隊進行熱身賽，先發名單出爐。 截圖自味全龍粉絲團 分享 facebook

味全龍隊今天在新莊棒球場與古巴隊進行熱身賽，由吳俊杰先發上陣，「狀元」劉基鴻扛起球隊第4棒，日籍球星川崎宗則因手不適沒有隨隊，近2周都無法進行實戰。

龍隊周一與世界12強賽中華隊進行熱身賽，川崎宗則也和前藍鳥隊隊友、中華隊教練王建民相見歡，而今天龍隊對戰12強賽古巴隊，川崎沒有現身，總教練葉君璋說：「他手有點不舒服，練習正常，但比賽還是保險一點，需要再一點時間，大概再兩個禮拜。」

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龍隊成軍後網羅川崎宗則，擔任球員兼教練，但主要仍以擔任球員為主，葉總說：「實際上，他自己有百分之90想當選手，那就讓他好好當選手，另外百分之10就是經驗傳承。」

依目前龍隊的陣容，葉總提到：「每個位置基本上都有2個人去輪。」而至今的熱身賽中，第4棒多交給劉基鴻，葉總解釋：「因為他是狀元，會給他比較多的出場機會，他是高中生，需要很多的打擊機會，會盡量讓他上場打擊。」

自球隊成軍起，龍隊至今已打了14場練習賽，包括和職棒二軍、中華隊交手，勝敗各半，但葉總坦言，實力要和職業球隊相比，「保守來講，還是有一段距離。」他提到，對方派出的投手好、壞，會很明顯地影響比賽結果。