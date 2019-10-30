中職／Lamigo王朝 完美詮釋有錢未必是大爺

Lamigo桃猿隊今年順利在總冠軍賽拋下彩帶，成為繼兄弟象、味全龍及統一獅之後，第四支三連霸的球隊。不過，他們也是繼義大犀牛後，另一支封王後轉賣的球團，明年度將以樂天之名參賽。造成他們易主原因，應為母公司達達企業(La New)屬中小型企業，考量財務運用問題，選擇出售給國際企業日商樂天株式會社。

La New公司經營職棒16年頗受好評，今年順利達成三連霸後，將球隊轉賣給日商樂天。 聯合報系資料照片 分享 facebook

2003年兩聯盟合併，原台灣大聯盟球隊合組第一金剛隊及那魯灣太陽隊，金剛隊成為史上最爛球隊，甚至對戰象隊整季未曾贏球。年末，La New先認養澄清湖球場，原欲採贊助方式，但後來取得經營權，成立La New高熊隊，之後再改為La New熊隊。因為戰績實在不佳，在選秀會中陸續選入林智勝、石志偉、黃俊中及陳金鋒等狀元，讓他們在2006年一飛衝天，拋下第一次彩帶。

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不過隨之而來的是遇上呂文生帶領的統一王朝，熊隊未能連霸且又陷入簽賭風波，加上高雄場地不佳、票房也不好，使得經營團隊必須做出改變。最終他們選擇在2011年北遷至桃園國際棒球場，簽下10年合約，並改名為Lamigo 桃猿隊。他們搬家後，也開始調整作風，雖然球星紛紛離隊，他們仍從2012年至2019年在8年拿下6座冠軍，造就桃猿王朝。

設置專業球探 好手源源不絕

球探看起來是職業球隊必備的編制，在中職雖然各隊都有這個職務，卻常常只是教練團輪調的一員。Lamigo在這部分著墨甚深，從2009年開始設置，在桃猿時期，聘用專職的藍天勇，採用長期的追蹤、統計資料並加以分析。常常在球隊選秀順位偏後時，還能選入不錯的球員。

Lamigo在選秀會中不由領隊主導，而是客觀採用球探的分析資料，讓球隊有機會選入更多好手。 聯合報系資料照片 分享 facebook

在前幾輪的選秀順位中，他們也會先搶其他隊也想要的或是知名度較高的球員，後面順位則再網羅隱藏的好手，這樣的策略幫助球隊可以獲得更多潛力新秀。他們最有名的成功案例是歷年第七輪分別選入藍寅倫、朱育賢及黃子鵬等主力球員，讓人不禁發出讚嘆。

教練團穩定 年輕球員養成效果好

Lamigo的教練團長期以來在各隊中異動最少，前一位離職的本土教練，已經是2016年的陳該發。比起其他球隊嚮往外籍教練，他們只有偶爾會聘用客座教練，主要成員還是本土教練。但他們也不是讓知名球員退役後就直升教練，多是先讓他們在二軍磨練，合適的再拉上一軍，或輪替累積經驗。

Lamigo教練團穩定，即使某半季戰績不佳，球團也會全力支持，讓專業有經驗的教練著手改造球隊。 聯合報系資料照片 分享 facebook

由於外籍教練多半為短期合約，難以長期執教球員，因此就會埋下離隊後的未知數。猿隊先培養本土教練，以穩定的訓練及調整方式，幫助球員成長。球員的養成方針一致，不用一直適應不同的訓練模式，反而看到不錯的成效，養成更多主力球員。教練團經驗足夠，不是被趕鴨子上架，無論養成、調度、戰術也顯得加出色。

城市行銷+全猿主場 拉抬球員士氣

當球隊剛北遷桃園，時任首長為現任聯盟會長吳志揚，市府為推廣棒球，因此給予最優惠的租金。球場雖然設計問題遭到質疑，但因為完工不久，所需維護費用較少，球團可以有更多的資金運用空間。在行銷部份他們不遺餘力，2014年更採用中職歷年首創、內野全部是主場球迷的「全猿主場」，把所有資源投注在主場球迷身上。

吳志揚縣長及鄭文燦市，都全力支持桃園在地球團，是Lamigo能快速發展成功的原因之一，突顯政府支持的重要性。 聯合報系資料照片 分享 facebook

此外球團改變場邊的加油方式，不再是只有吵死人的汽笛跟單調無聊的口號。他們將啦啦隊編制大幅擴增，再讓應援團團長親自出馬帶動唱跳，把現場氣氛炒熱，如同演唱會一般。有如環繞音效的加油聲，不但讓現場氣氛熱絡，球員打球情緒也跟著高漲，士氣容易被帶動起來。敵隊則是百般受干擾，球員感受到一股無形的巨大壓力，形成強烈的主場優勢。

包含球探、教練團及球場經營等許多作為，Lamigo都是走在各隊前端，也幫助球隊提升實力及士氣。即使石志偉、林智勝、陳金鋒及王柏融等主將相繼退役及轉隊，在其他球隊可能需要不短的重建期，他們則是能快速重返榮耀。Lamigo並非以雄厚資本所建立的王朝，證明職棒不只是有錢就好，而是需要策略，這正是他們的優勢，也是領隊獲得百大MVP經理人的原因。