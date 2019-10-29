中職／朱育賢獲獎掛保證 猿隊第七輪魔法

2019-10-29 22:53 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



中職年度頒獎典禮落幕，Lamigo桃猿隊「朱哥」朱育賢成為最大贏家，不但奪下全壘打王、安打王，還抱回最受矚目的年度MVP，形容這是猿隊選秀會第七輪指名的「魔法」。

猿隊2013、15、17第七輪分別選進藍寅倫、朱育賢、黃子鵬，三人都是隊上重要戰力，朱育賢笑說：「第七輪都很厲害，有魔法在。」

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年度MVP形成猿隊三人相爭場面，朱育賢擊敗林泓育、陳俊秀，生涯四年首次獲獎，也是猿隊球員從2015年起，連五年奪下年度MVP，前四年是林智勝、王柏融（2016、17年）、陳俊秀。

朱育賢心目中的年度MVP得主是林泓育，名字被喊到時有點嚇到，但又覺得開心，他說：「這個獎沒在自己的清單內。」

朱育賢今年出賽118場，只差兩場全勤，創下個人單季新高，全壘打王、安打王、年度MVP都是生涯初體驗；他表示，跟很多厲害的選手拚了一整年，能夠得獎很意外、但也很感動，證明自己做得到。

年度MVP出爐前，林泓育、陳俊秀都認為朱育賢會得獎，朱育賢卻認為應是林泓育；他表示，林泓育是隊上是最突出的球員，堪稱幕後功臣，蹲捕後馬上就要打擊，真的很厲害。