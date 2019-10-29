中職／東山再起史上第一人 潘威倫明年有新目標

2019-10-29 22:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／桃園即時報導



統一獅隊「嘟嘟」潘威倫克服傷病困擾，拿下中華職棒史上第一座東山再起獎。記者侯永全／攝影 分享 facebook 統一獅隊「嘟嘟」潘威倫克服傷病困擾，今年投出8勝7敗的成績，創個人近九年勝投新高，投球局數120局也是個人四年來最多，拿下中華職棒史上第一座東山再起獎，潘威倫表示：「感謝這個獎項，讓選手在復健中有個目標。」

潘威倫生涯前十年，年年奪下雙位數勝投，2010年季末就達成百勝關卡，接下來頻頻遇到傷勢阻路，直到2013年才超越勇壯的108勝，成為中職勝投王，2014年右手骨折、2018年右腳肌腱撕裂傷再度阻礙奪勝之路，今年終於以143勝，成為台灣職棒勝投最多的球員。

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感謝中華職棒選擇他作為東山再起獎得主，潘威倫說：「作為選手一整年難免遇到傷勢、低潮，這個獎項讓選手在復健中有個目標，有機會東山再起，謝謝媒體跟球迷朋友，在我歸隊後鼓勵我，一路以來有大家的支持，謝謝你們。」

明年將滿38歲，對潘威倫來說又是新的開始、新的挑戰，新任代總教練林岳平交付開幕戰重任，潘威倫說：「從現在開始有個目標。」新球季潘威倫希望保持身體健康，維持好狀況，「畢竟選手每一年情況不一定一樣。」