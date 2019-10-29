中職／錯過盜壘王拿新人王 陳晨威：超乎預期

2019-10-29 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／桃園即時報導



猿隊陳晨威。 報系資料照 分享 facebook 開季將盜壘王設為目標，猿隊陳晨威雖然因傷錯過，但整年穩定的表現，稱職扮演球隊第一棒，卻讓他在球季結束後，抱回最佳新人獎座，陳晨威說：「有超乎自己預期的表現。」

22歲的陳晨威在生涯第二年、第一個完整球季，繳出打擊率3成、22次盜壘的成績，11支三壘安打更是締造菜鳥新紀錄，陳晨威表示：「開季沒有把新人王設成目標，而是盜壘王，所以自己有點意外。」

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陳晨威在球季尾聲因觸身球打到右小腿，休兵一個月，經過努力復健，趕在總冠軍賽前復出，這段休兵期讓他掉出盜壘王競爭行列，輸給王威晨的27盜，陳晨威說：「原本有機會，但因為自己受傷，至少表現有讓大家看到。」

今年球季陳晨威從游擊移防外野，明年希望能夠重回內野行列，陳晨威表示：「因為外野手比較注重打擊，狀況沒維持好很多人在等機會，內野位置比較多，機會相對多。」