中職／打擊穩定加快腿 陳晨威奪最佳新人

2019-10-29 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／桃園即時報導



桃猿隊陳晨威。 報系資料照 分享 facebook 中華職棒30年年度頒獎典禮今天舉行，猿隊陳晨威抱走最佳新人獎，打滿整季貢獻度高，加上打擊率3成、22次盜壘成功，成功扮演第一棒角色，讓中信兄弟廖乙忠、統一獅隊林靖凱抱憾而歸。

陳晨威：「感謝Lamigo球團16年的經營，沒有你們就不會有今天的我，感謝教練團給我機會，讓我能夠在場上發光發熱，感謝美和中學教練，鼓勵我出來選秀。」

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22歲的陳晨威是去年猿隊選秀會第二指名，今年成功卡位一軍，出賽87場，敲出107支安打，其中有11支三壘安打，突破中信兄弟隊張志豪的菜鳥三壘安打紀錄，腳程也是強項，22次盜壘本季僅次於王威晨的27盜。

這也是猿隊繼2016年的王柏融後，再度有球員獲得最佳新人獎，近七年有四屆最佳新人由猿隊拿下。