中職／純後援奪金手套 鄭凱文歸功春訓、日職鍛鍊

2019-10-29 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／桃園即時報導



鄭凱文。 報系資料照 分享 facebook 中信兄弟隊鄭凱文以純後援投手身分拿下金手套獎，是中職30年來第一人，在守備局數與先發相差不少的情況下博得票數支持，鄭凱文除了感謝隊友的守備幫忙，也歸功於今年春訓教練團的打底，加上過去日職時期的經驗累積。

鄭凱文今年守備66局，是其他有資格角逐金手套的先發投手的一半，不過23次守備機會相差不大，而且送出六次雙殺，是所有投手中最多，鄭凱文表示：「一開始有點意外，因為幾乎都是先發投手拿到，後援上去可能才面對一人，確定拿下後很開心，也是對自己的肯定。」

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鄭凱文透露，中信兄弟教練團今年從春訓開始就對投手的守備十分要求，「每一顆球的處理都不能馬虎，才不會在實際比賽時過於緊張。」

鄭凱文過去曾效力阪神虎、橫濱隊，有過五年的日職資歷，他表示：「日本對於投手的守備訓練很要求，他們認為投手投完就是場上的一名野手，這段時期對我滿有幫助的，不會說回台灣就忘了，還是維持一樣的守備動作。」

鄭凱文在2014年以先發投手身分拿下最佳十人投手獎，今年則以後援投手身分拿下金手套，他說：「每一個投手獎都想拿到，代表辛苦是有值得的。」