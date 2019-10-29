中職／FA期限只剩兩天 林益全看老天爺安排

2019-10-29 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



富邦悍將隊林益全拿下打點王。記者侯永全／攝影 分享 facebook 富邦悍將隊「神全」林益全本季108分打點，繼2009、14、15年後再奪打點王，生涯四次追平張泰山紀錄，並列中職史上最多，他說：「一切以團隊為主，個人獎是附帶價值，球隊奪下冠軍最重要。」

林益全表示，上台這麼多次仍會緊張，感謝隊友幫忙、常常上壘，才有機會奪下打點王。

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中職退役老將林仲秋今天擔任打點王頒獎人，林益全很感謝「秋哥」的指導，強調聽取這些前輩的建言很有幫助，他們過去能留下豐功偉業，一定有一套。

林益全笑說：「秋哥要我遇到低潮別多想，看看他這個老帥哥就好。」

中職符合自由球員（FA）資格的球員，最晚必須在31日前提出申請，林益全表示，交給經紀人安排、由經紀人回答，球員本身不方便表達意見。