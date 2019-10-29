中職／奪最佳進步獎 陳仕朋：明年再拿一次

2019-10-29 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／桃園即時報導



從0勝到11勝，富邦悍將投手陳仕朋投出生涯年，在今天中職年度頒獎典禮上，獲得中職最佳進步獎肯定，放眼明年，他喊話還要再拿一次進步獎。

最佳進步獎競爭激烈，同為入圍者的猿隊林立、中信兄弟隊吳東融今年球季表現不俗，陳仕朋說：「沒有預期自己會得獎，另外兩位表現也很突出。」

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生涯前兩年一勝未得，陳仕朋今年不僅首勝入袋，最終拿下11勝在今年本土投手中僅次王溢正，放眼近六年本土投手勝投榜也在前段班，陳仕朋表示：「明年想再拿一次進步獎，代表自己還要進步更多。」

今年成績攤開來看，陳仕朋認為自己3.48的防禦率還有進步空間，「不到不滿意，不過防禦率是每個投手都會在意的。」他也要說要跟隊友羅力溝通一下，「明年要拚一下防禦率王。」

陳仕朋在領獎時特別感謝二軍投手教練王建民的幫助，「他在秋訓的時候引進以往接觸不到的科學機制，春訓的時候則是幫助我做小細節的修正，秋訓的時候就感覺到很大進步，春訓就是持續修正，很感謝他。」