中職／朱育賢本季劇烈起伏 形容棒球迷人之處

2019-10-29 20:23 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



朱育賢職棒生涯第四年包辦全壘打王、安打王。記者藍宗標／攝影 分享 facebook Lamigo桃猿隊朱育賢本季火力大爆發，以30轟、159安奪下全壘打王、安打王，打點105分排名第二、打擊率3成47名列第五，他表示，生涯第四年奪下兩個打擊獎項，今年算是豐收年，以後還要更努力、拿到更多獎。

朱育賢上半季22轟改寫中職半季最多轟紀錄，下半季只有八轟，還是保住生涯首座全壘打王頭銜，他說：「上半季球來就打，下半季怎麼變這麼難？短短幾個月變化這麼大，這就是棒球迷人的地方。」

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朱育賢今天在領獎台上感謝天上的外公、爸爸，也感謝老婆默默支持、照顧小孩。

他表示，從打球開始就有挑戰全壘打王的想法，由於腳程不快、內野安打機會少，學生時期就朝全壘打的目標邁進，自己定位很清楚。

朱育賢今天也特別感謝猿隊打擊教練曾豪駒，讓自己一年比一年進步，他說：「今年全壘打數領先時，只要被媒體問到，都說平常心、不在意，其實學長說過，站在第一位很痛苦、難過，一定會有壓力。」

朱育賢表示，很開心打職棒四年就拿到全壘打王，拿到兩個獎項更是意外。