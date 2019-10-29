中職／第七輪黑馬 黃子鵬奪中繼王感謝猿隊給機會

2019-10-29 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／桃園即時報導



桃猿救援投手黃子鵬。 報系資料照 分享 facebook 中華職棒30年年度頒獎典禮今天在桃園舉行，猿隊投手黃子鵬以23次中繼成功拿下中繼王，從高建三手中接過獎座，原本打算背起講稿致詞，最後還是拿出小抄，特別感謝猿隊球團在選秀中挑中他，黃子鵬說：「很想證明第七輪也是有黑馬的。」

黃子鵬今年出賽60場，在投手中第三高，拿下中繼王獎座對他來說是整年辛勤工作的肯定，他說：「人生原本設定每一階段拿一個獎，大學的時候爆米花聯賽錯過防禦率王，進入職業第二年就拿下這個獎座，代表了以前到現在的努力有了成果。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

雖然職棒奪獎目標達標，黃子鵬不會就此滿足，他說：「因為入選了12強中華隊，接下來目標就是扮演好自己角色，把功能性發揮到最大，讓教練團能夠好好調度。」

黃子鵬領獎時特別感謝猿隊球團讓他有機會進入職棒，想起選秀當天自己剛好擔任港口盃先發，打到一半原本設定的四輪沒入選，心中有些低落，沒想到最後教練跟他說第七輪選中，才放下心中大石。

黃子鵬想說：「第幾輪不重要，有機會進來就好好珍惜，雖然是第七輪，但想要證明給大家看，只要肯努力，實力不會比別人差。」