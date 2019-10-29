中職／林立爭霸戰獎金60萬 劉時豪滿貫砲16萬

2019-10-29 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



桃猿林立。 報系資料照 分享 facebook Lamigo桃猿隊在總冠軍賽四勝一敗擊敗中信兄弟隊，全隊球員已拿到勝場獎金，內野手林立成為最大贏家，據了解，他的獎金高達60萬元左右，短短六天的爭霸戰期間大賺一筆，羡煞不少人。

猿隊26日進行告別賽，隊史16年將在年底結束，隊上會計當天捧著大筆現金到場，由球團高層獎勵全隊，據悉，先發球員的獎金至少都有30萬元，總冠軍賽期間完全未上場的選手，也領到最基本四萬元獎金。

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猿隊在這次總冠軍賽對兄弟四勝狂攻49分，林立的打擊率5成20是兩隊球員最高，17日最後一戰連五打數安打、包括兩支全壘打，一共攻下六分打點，另獲兩次保送，光是這些打擊數字就賺進大把鈔票。

林立只差三壘打就是完全打擊，若在爭霸戰完成這項高難度紀錄，將可獲得100萬元獎金，可惜未能如願。

猿隊捕手劉時豪當天五打數三安打，一局上從兄弟先發投手紐維拉的手中，轟出右外野滿貫全壘打，獲選單場MVP，光是這支全壘打就讓他賺進16萬元。