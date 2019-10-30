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Lamigo告別所透露球迷流失警訊 中職必須正視

2019-10-30 07:00Dennis

Lamigo桃猿隊今年以壓倒性優勢，打敗了中信兄弟，完成了隊史首次三連霸，但在球員與球迷們歡欣鼓舞之餘，不免也為這支明年將轉手給樂天集團球隊，感到不捨。而這樣感傷氣氛，延續到了上周末桃猿告別賽點燃至最高。

La New集團董事長劉保佑（右起）和桃猿領隊劉玠廷率隊繞場，而Lamigo告別...
La New集團董事長劉保佑（右起）和桃猿領隊劉玠廷率隊繞場，而Lamigo告別所透露警訊 中職仍必須正視。 報系資料照
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不僅是Lamigo的球迷與球員對於La New集團的退出難過不已，所有關心台灣棒球的民眾相信都對La New集團無法繼續經營職棒倍感惋惜，因該集團過去16季給與中華職棒，甚至台灣棒球許多正向發展能量，是領先所有球隊，更是具有指標性的意義。包括給予球員複數年合約、落實屬地主義、建立完整二軍與創新應援方式等，都是從La New時期至Lamigo年代為台灣棒球所注入的活水。如果當年沒有La New集團的遠見與堅持，中職很有可能無法走出陰影。

桃猿告別賽當晚擠進2萬810位球迷進場，比這次台灣大賽首戰的入場人數還要多，創下桃園棒球最多入場人數紀錄。面對如此浩大的球迷入場歡送球隊，Lamigo主帥洪一中總教練有感而發的表示，「假如說這個場景是在去年或是前年的話，我想老闆就不會收了...」而La New劉保佑老闆也不諱言，如果平日觀眾能夠更加踴躍，球隊可望繼續堅持永續經營的理念。

過去30年來，中職與台灣棒球發展面臨到的最大阻礙，也就是棒球生活化的實踐。

給予球員複數年合約、落實屬地主義、組織Lamigo Girls、建立完整二軍與創...
給予球員複數年合約、落實屬地主義、組織Lamigo Girls、建立完整二軍與創新應援方式等，都是從La New時期至Lamigo年代為台灣棒球所注入的活水。 報系資料照
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棒球雖說是台灣的國球，可是在這片土地上真正願意接納它並把它成為其生活一部份的人，可說是屈指可數。在台灣，消費娛樂的選擇何其多，看電影、逛夜市、吃美食、唱KTV等都是一般上班族在工作之餘調劑身心的放鬆方式，然而入場看職棒卻一直都不在一般民眾的選項之中。

不僅如此，就連在家中看電視，在百家爭鳴的電視節目裡，棒球賽事也同樣不受到大多數民眾的喜好，除非是有國際賽，要不然職棒比賽受歡迎的程度，實在是遠不及言語辛辣的綜藝和政論節目。這無不是中職屢滯不前主要原因之一，而要如何把棒球生活化，其實是中職球團高層必須去面對且解決的問題。

當然，過去的假球事件頻傳無非是重擊職棒，令職棒發展落入長期低迷的深淵。球迷們大可因過去所發生的假球案不再踏入球場看球，不過，這對於一直以來認真打球的球員與試圖改變大環境的球團來說並不公平。雖說有改變就有希望，可是就當一切的努力最後換來的是有限的回報，那麼退出就成為當然且唯一的選擇，也就是現今Lamigo的寫照。

Lamigo的選擇退出無非是給予看似欣欣向榮的中職一記當頭棒喝，就算Lamigo已找到理想的買家接手，但這並不代表企業規模龐大的樂天集團，能夠跨越Lamigo過去無法清除的障礙與藩籬。而且身為外資的樂天集團未來能否延續過去Lamigo的政策與永續經營的理念至今仍待觀察。

在Lamigo告別結束之後，樂天集團與其他中職球團，甚至球迷們能夠正視劉老闆與洪...
在Lamigo告別結束之後，樂天集團與其他中職球團，甚至球迷們能夠正視劉老闆與洪總所道出的警訊。 報系資料照
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最後，還是必須感謝La New集團劉老闆對於台灣棒球的熱愛，以及對中華職棒所作出的一切努力與劃時代的貢獻，如果沒有La New與Lamigo，中職不可能有近幾年的榮景與制度化，但願在藍海結束之後，樂天集團與其他中職球團，甚至球迷們能夠正視劉老闆與洪總所道出的警訊，畢竟中職已沒有本錢再失去一支如La New般的企業了！

秋分外資上班族

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

Dennis的部落格

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