中職／就是潘威倫先發 林岳平交付開幕戰重任
2019-10-29 19:00
聯合報 記者藍宗標
／即時報導
統一獅隊「大餅」林岳平10月14日接掌兵符，取代原任教頭劉育辰成為代理總教練，他說：「之前一直輸球，選手的信心、榮譽感會比較薄弱，要靠贏球找回信心。」
中職今天進行年度頒獎典禮，林岳平到場擔任救援王的頒獎人；他表示，從二軍投手教練變成一軍教頭，轉換身分沒什麼困難，不過有時仍會尷尬、不自在，目前教練團也未完全確定，要等公司安排。
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獅隊明年重新出發，林岳平設定「嘟嘟」潘威倫是開季首戰先發投手，他很肯定說：「如果本土投手、洋投旗鼓相當，為什麼不讓他先發？」
林岳平強調，潘威倫只要準備好、調整狀況沒問題，第一場比賽不管主、客場，潘威倫就是先發投手。
獅隊秋訓將在11月2日結束，劉育辰仍負責訓練工作，林岳平要到明年春訓才真正啟動，他說：「還沒比賽不知壓力，目前重點就是好好修正球隊的缺失，提升明年戰力，希望球員培養對自己的榮譽感，才會有團隊榮譽。」
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